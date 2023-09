Ponte sullo Stretto, Webuild: “Pronti a far ripartire attività realizzazione”

“Entro il 30 settembre, conformemente al piano stabilito, saremo in grado di presentare alla Società Stretto di Messina la documentazione aggiornata per il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, un’opera innovativa e strategica pronta per essere avviata in cantiere. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti verso la concretizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Dopo dieci anni dallo stop del 2013 e oltre mezzo secolo di lavoro, analisi, studi e investimenti per sviluppare un progetto che ha superato con successo tutti i rigorosi esami a livello nazionale e internazionale, siamo naturalmente soddisfatti di vedere il progetto progredire. Questo progetto potrebbe diventare un motore di crescita per il Sud Italia e per l’intero Paese.” Queste sono le parole dell’Amministratore Delegato di Webuild, Pietro Salini, che ha partecipato al Consiglio di Presidenza Ance.

La documentazione in questione riguarda non solo il ponte stesso, ma anche le relative infrastrutture stradali e ferroviarie. Questa documentazione include una relazione tecnica multidisciplinare che tiene conto delle nuove normative tecniche in materia di sicurezza e ambiente, nonché delle evoluzioni tecnologiche nel settore. Salini ha espresso la speranza che il completamento delle fasi successive consenta all’Italia di iniziare i lavori prima dell’estate del 2024.

Il progetto prevede la costruzione del ponte sospeso più lungo al mondo, con una campata totale di 3.666 metri e una luce centrale di 3.300 metri. L’impalcato avrà una larghezza complessiva di 60 metri e due torri di supporto a terra alte 399 metri ciascuna. Il ponte sarà in grado di ospitare due carreggiate stradali, ognuna con tre corsie (due per la circolazione e una di emergenza), oltre a una linea ferroviaria a doppio binario. Questo consentirà un flusso di 6.000 veicoli all’ora e fino a 200 treni al giorno, rivoluzionando la mobilità nell’area e nell’intero Sud Italia.

Il Consorzio Eurolink è composto da un gruppo internazionale di aziende leader nella progettazione e costruzione di ponti. Webuild da sola vanta un notevole track record nella realizzazione di ponti e viadotti, con una lunghezza totale di oltre 1.000 chilometri di infrastrutture in Italia e all’estero. Tra i progetti più significativi ci sono il Ponte Genova San Giorgio, completato in tempi record nel 2020, il Ponte sul Danubio a Braila, il Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia e il Long Beach International Gateway in California. Attualmente, il Gruppo è coinvolto in 31 importanti progetti in Italia, con circa 16.300 persone impiegate, contribuendo così in modo significativo all’economia e all’occupazione nel Paese.