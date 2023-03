Pirelli, in un video 11 anni di bilanci illustrati

Un bilancio che si sfoglia come un libro d’arte. Dal 2010, l’Annual Report di Pirelli ha cambiato veste trasformandosi in un volume arricchito dal contributo di personalità del mondo dell’arte e della cultura provenienti da tutto il mondo. Un progetto di brand narrative che da 11 anni, attraverso saggi, immagini e opere artistiche, racconta la dimensione aziendale andando oltre ai numeri delle relazioni di bilancio. Cartoonist, scrittori, street artist, sceneggiatori, calligrafi, musicisti, filosofi, ceramisti, illustratori sono le figure che hanno arricchito in questi anni gli annual report dell’azienda. Un percorso artistico che viene raccontato dal video “11 anni di bilancio Pirelli”, riassunto visivo delle opere, dei testi e degli impianti grafici che hanno caratterizzato i bilanci Pirelli dal 2010 al 2021. In attesa della creatività che sarà scelta per il Bilancio 2022.