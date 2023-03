Pasquale Tridico a TPI: “Diamo ai giovani un lavoro (e un futuro) giusto”

Il cambio di condizione ha cambiato la sua prospettiva.

«Se tutto questo non fosse accaduto, io non sarei certo diventato professore universitario. E non sarei certo qui».

Lei, che di solito è riservato, ha scelto di raccontare questo episodio, e lo ha ricordato anche nel libro che ha scritto a quattro mani con il più grande esperto di previdenza, Enrico Marro del Corriere della Sera.

«Perché interpreto questo ruolo all’Inps con spirito istituzionale. Ma non posso negare neanche che nelle misure per cui mi sono impegnato – dal Reddito ai riders in passato e adesso al salario minimo – c’è sempre questa luce di passione che mi accompagna. L’idea di poter contribuire a cambiare la vita di qualcuno. E in meglio».

Nel libro scritto con Enrico Marro lei lancia un allarme.

«È il cuore del nostro saggio. Ed è un’emergenza che purtroppo oggi viene sottovalutata da tutti».

Lo racconti in modo semplice.

«In fondo è un problema complesso, ma facile da spiegare. In nessun campo come in quello previdenziale, il passato, il presente e il futuro sono strettamente connessi tra di loro».

E dunque?

«Le pensioni dei pensionati di oggi non si pagano attingendo a qualche misterioso pozzo di San Patrizio, ma con la contribuzione di chi è attualmente al lavoro».

I giovani pagano le pensioni ai vecchi.

«Esatto. Come abbiamo spiegato con Marro, quando abbiamo dovuto scegliere un titolo che fosse anche uno slogan ideale, abbiamo fatto questa sintesi: “Il lavoro di oggi contiene la pensione di domani”».

Pasquale Tridico mi riceve nel suo ufficio di Palazzo Wedekind, un’ampia stanza di uno dei plessi più belli di Roma, proprio di fronte a Palazzo Chigi. In Italia potere politico e la previdenza si guardano da vicino, ogni giorno. Lui, il padre del Reddito di cittadinanza, si trova a convivere con il governo di una maggioranza che ha fatto campagna elettorale per cancellare quella misura. Tridico precisa che – per quel che lo riguarda – il suo rapporto con il governo «è ispirato al principio civico sacro della correttezza e della continuità istituzionale». Ma – anche se non lo dice – di sicuro registra con una qualche soddisfazione il fatto che l’attuale ministro del Welfare, e diverse componenti del centrodestra, abbiamo attenuato il proposito iniziale dell’azzeramento totale della misura, costretti ad ammetterne il valore e (in alcuni casi, vedi la posizione di Forza Italia) la sua insostituibilità sociale. Tridico ha ancora un anno di mandato da svolgere in coabitazione con questo governo: quando fu nominato alla guida dell’ente per la prima volta, infatti, era “commissario”. Così il presidente dell’Inps non solleva polemiche, non organizza nessuna “guerriglia”, ma in questo saggio (pubblicato da Solferino) spiega numeri alla mano, e si concentra sul tema del salario minimo. Quella che per lui – sostiene – «dovrebbe essere la prossima battaglia di civiltà».