Msc Crociere aggiorna la sua programmazione per l’estate 2024

MSC Crociere ha presentato la programmazione per gli itinerari estivi del 2024, tra cui un programma completamente nuovo per MSC Musica nel Mediterraneo occidentale e un itinerario ripensato per MSC Opera nelle isole greche.

Dal 13 maggio al 28 ottobre 2024, MSC Musica offrirà crociere di 7 notti da Civitavecchia verso alcune delle destinazioni più gettonate dagli ospiti nel Mediterraneo occidentale, tra cui Genova, Cannes, Barcellona, Ibiza e Cagliari prima di ritornare a Civitavecchia.

A partire dal 12 maggio e fino al 5 ottobre MSC Opera navigherà da Bari verso le isole greche con un nuovo itinerario che prevede una tappa al Pireo con la possibilità di visitare Atene, e poi Santorini, Katakolon, Corfù e Cefalonia, prima di ritornare a Bari.

Gli itinerari di MSC Musica includono:

Civitavecchia : Facendo scalo a Civitavecchia, gli ospiti possono visitare la vicina Roma per un affascinante viaggio attraverso la storia in una delle città più belle del mondo. La città eterna propone una serie di luoghi unici, ristoranti tipici e gourmet, mercati popolari e musei. Gli ospiti avranno la possibilità di visitare alcuni dei siti più iconici della città, tra cui il Colosseo e la Fontana di Trevi.

