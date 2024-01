Big Tech: Microsoft batte Apple e torna a essere (per ora) l’azienda che vale di più al mondo

Microsoft ha superato Apple, tornando a essere l’azienda a maggiore capitalizzazione del mondo, e tutto grazie al boom dell’intelligenza artificiale.

In apertura di seduta le azioni della società informatica fondata da Bill Gates hanno guadagnato quasi il 2,1%, portandone il valore di mercato a 2.870 miliardi di dollari, superando così il noto produttore di iPhone, le cui quote sono scese di quasi l’1%. Nel corso delle contrattazioni mattutine alla borsa di New York, i due colossi di Big Tech si sono superate più volte a vicenda.

Gli investitori hanno voluto premiare i risultati raggiunti da Microsoft nel settore l’intelligenza artificiale generativa. L’azienda infatti rappresenta uno dei maggiori sostenitori di OpenAI, società sviluppatrice del chatbot intelligente ChatGPT, che Microsoft ha integrato nel proprio motore di ricerca Bing.

Il calo (momentaneo) di appeal dell’azienda di Cupertino invece potrebbe essere legato alle recenti difficoltà in materia di Apple Watch e alle preoccupazioni per la domanda di nuovi iPhone, in particolare in Cina.