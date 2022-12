La Ragioneria boccia 44 punti della manovra: oggi il voto alla Camera, il governo pone la questione di fiducia

Arriverà oggi, intorno alle 20.30, il voto della Camera sulla manovra, sulla quale il governo porrà la questione di fiducia: il testo ha fatto la spola per l’ultima volta dall’Aula di Montecitorio alla commissione Bilancio per rispondere ai rilievi della Ragioneria generale dello Stato, che ha chiesto chiarimenti su 44 punti e ha “imposto” la cancellazione della norma approvata per errore durante la seduta notturna tra martedì e mercoledì che stanzia 450 milioni in favore dei Comuni.

La corsa contro il tempo della legge di Bilancio sembra averla vinta Meloni, che stasera incasserà il “sì” dei deputati e punta poi a blindare il testo per il bis in Senato prima della fine dell’anno, così da evitare l’esercizio provvisorio.

Tra le norme contestate dalla Ragioneria anche i provvedimenti sulla Carta giovani e sullo smart working. Nel primo a insospettire sono le coperture per il 2023, mentre nel secondo caso i dubbi riguardano il mondo la sostituzione del personale scolastico a cui è concesso il lavoro da remoto.

La Ragioneria ha anche bocciato eventuali compensi per i membri del tavolo permanente sui Pos. Bocciata inoltre la richiesta di Avs di abolire le norme sulla caccia al cinghiale anche in ambienti urbani.

La premier Giorgia Meloni difende il lavoro del suo governo: “Mi pare – avrebbe detto incontrando i parlamentari di Fratelli d’Italia per gli auguri di Natale, secondo quanto riporta Repubblica – che tra mille difficoltà, anche di rodaggio, con giorni complessi per la legge di bilancio e nonostante tutto quello che si può e dovrà migliorare, si può dire che rispetto a chi auspicava e prefigurava la partenza della nostra maggioranza e governo come una catastrofe, tutto il racconto fatto contro di noi sta tornando indietro come un boomerang”.

Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon annuncia modifiche per Opzione Donna, la misura per l’anticipo pensionistico riservato alle lavoratrici.

“Sulla manovra – spiega – purtroppo non ci sono più margini, le varie coperture della Ragioneria ci hanno bloccato dal dare questa risposta. Abbiamo ancora qualcos’altro per poter cambiare nel decreto Milleproroghe, stiamo lavorando”. Si pensa a una proroga, anche se “il problema è pluriennale: servono 80 milioni nel 2023, poi aumenta a 250 milioni nel 2024”.