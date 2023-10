Business Care International Award premia Marco Durante come miglior imprenditore italiano in Usa

La Commissione Congiunta e il Board del “Business Care International Award” hanno recentemente annunciato il conferimento del Premio Speciale al Dott. Marco Maria Durante, fondatore e presidente di LaPresse SPA, come “Miglior Imprenditore Italiano negli Stati Uniti d’America” per il biennio 2023/2024. Il Dott. Durante avrà l’onore di diventare il primo destinatario di questo prestigioso riconoscimento.

Questo riconoscimento è il risultato di una decisione unanime da parte della Commissione e del Board di “Business Care Communications” dopo un meeting online tenutosi la scorsa settimana. Massimo Veccia, presidente di Business Care Communications, ha sottolineato le ragioni di questa scelta speciale: “Il Dott. Marco Maria Durante è stato scelto per il suo contributo eccezionale al prestigio dell’Italia nel mondo. La sua visione imprenditoriale, accompagnata da significativi investimenti, determinazione e lungimiranza, ha creato un ambiente di lavoro positivo e prospero per un gran numero di collaboratori.”

Massimo Veccia, presidente di Business Care Communication Roma-New York, ha inoltre annunciato l’importanza della crescita costante e stabile di LaPresse sotto la guida del Dott. Durante: “Dal 1994, quando Marco Maria Durante ha assunto la direzione, LaPresse ha iniziato un percorso di crescita solida e inarrestabile, grazie alla sua visione, alla sua determinazione e alla sua formazione acquisita in Europa e negli Stati Uniti.”

Il comunicato evidenzia come Marco Maria Durante, con la sua determinazione e preparazione, abbia portato LaPresse a una crescita costante in Europa, negli Stati Uniti e in tutto il mondo. L’agenzia è diventata partner dell’importante colosso dell’informazione Associated Press in Italia, Spagna, Portogallo e Sudamerica.

La cerimonia di consegna del premio si terrà il 26 ottobre alle 17:30 presso la sala Cerimonie del Consolato Generale d’Italia a New York, situato al 699 di Park Avenue a Manhattan. Marco Maria Durante sarà quindi il primo imprenditore a ricevere questo prestigioso riconoscimento, simbolo del suo eccezionale contributo all’eccellenza imprenditoriale italiana negli Stati Uniti d’America.