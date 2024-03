Nuovo accordo tra Luiss Business School, LEME e DEAS per formazione e ricerca sulla cybersecurity

Luiss Business School e LEME (Luiss Executive Management Education) hanno siglato un accordo con DEAS – DIFESA E ANALISI SISTEMI S.p.a., società innovativa che opera nel campo della cybersecurity, intelligenza artificiale e ICT. Con questo accordo Luiss Business School, LEME e DEAS potranno ideare progetti di formazione da sviluppare insieme e valutare possibili temi di ricerca di interesse comune. L’accordo prevede come tema centrale di questa nuova collaborazione quello della cybersecurity “considerato di prioritario interesse nell’ambito delle organizzazioni, quale fondamentale elemento di crescita e sviluppo professionale degli attori interessati del settore”.

“La crescente minaccia cibernetica globale, che coinvolge anche l’Italia, richiede risposte immediate attraverso l’aumento del numero degli esperti operanti in tutti gli attori cruciali per la sicurezza nazionale del Paese – ha commentato la Dottoressa Stefania RANZATO, Amministratore Unico di DEAS Spa – La partnership con Luiss Business School e LEME è strategica e si incardina appieno nella nostra filosofia, declinata mediante la Scuola di Alta Formazione, di investire sui giovani talenti e sulle eccellenze per affrontare al meglio questa sfida”.