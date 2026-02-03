Il tuo futuro, le tue regole. Il Testamento: uno strumento di libertà e di consapevolezza
Spesso lo rimandiamo, ma il testamento è l'unico strumento che garantisce che le nostre volontà vengano rispettate davvero. A marzo due eventi esclusivi a Milano e Legnano per scoprire, insieme ai notai, come tutelare i propri cari e i propri valori
C’è un documento che più di ogni altro ti permette di essere protagonista, oggi e domani: il testamento. Non è un semplice atto burocratico, ma la massima espressione della tua libertà. Fare testamento significa non lasciare nulla al caso o alla legge, ma decidere in prima persona chi merita la tua cura e quale impronta vuoi lasciare nel mondo.
Perché partecipare a questi incontri? Perché l’informazione è potere. Molti credono che fare testamento sia costoso, vincolante per sempre o complicato. Niente di più falso.
Un incontro per aprirti gli occhi
LILT Milano Monza Brianza ti invita a due appuntamenti che hanno l’obiettivo di veicolare le informazioni fondamentali per redigere un testamento valido agli occhi della legge e per sfatare i falsi miti. Grazie alla presenza dei “notai amici di LILT” scoprirai che il testamento è:
- Libero: puoi cambiare idea quando vuoi.
- Sicuro: è l’unico modo per proteggere chi ami e disporre dei tuoi beni secondo i tuoi desideri.
- Potente: anche un piccolo lascito solidale può trasformarsi in cure vitali, ricerca e prevenzione.
Durante gli incontri potrai porre le tue domande direttamente agli esperti, in un clima sereno e informale, capendo concretamente come gestire il tuo patrimonio senza ledere i diritti dei tuoi eredi.
Scegli di esserci
Non perdere l’occasione di informarti gratuitamente su una scelta così importante. Gli incontri si terranno:
- Il 4 Marzo a Milano nella splendida cornice delle Gallerie d’Italia.
- L’11 marzo a Legnano presso la storica Fondazione Famiglia Legnanese.
Lascia il segno
Decidere oggi significa costruire un domani migliore per tutti. Come ricorda Mara Maionchi, da sempre al fianco di LILT: “Informarsi è il primo passo per dare un senso ulteriore alla propria vita. È bello sapere che le tue scelte possono dare salute e speranza”.
Sostenere LILT attraverso un lascito significa garantire visite di prevenzione, assistenza ai malati e riabilitazione a chi sta lottando per riprendersi la vita.
La partecipazione è libera e gratuita, ma i posti sono limitati. Prenota il tuo posto o richiedi informazioni contattando:
- Email: elena.masato@legatumori.mi.it
- Telefono: 02 49521126