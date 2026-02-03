Icona app
Economia
Economia

Il tuo futuro, le tue regole. Il Testamento: uno strumento di libertà e di consapevolezza

Immagine di copertina

Spesso lo rimandiamo, ma il testamento è l'unico strumento che garantisce che le nostre volontà vengano rispettate davvero. A marzo due eventi esclusivi a Milano e Legnano per scoprire, insieme ai notai, come tutelare i propri cari e i propri valori

di Redazione TPI

C’è un documento che più di ogni altro ti permette di essere protagonista, oggi e domani: il testamento. Non è un semplice atto burocratico, ma la massima espressione della tua libertà. Fare testamento significa non lasciare nulla al caso o alla legge, ma decidere in prima persona chi merita la tua cura e quale impronta vuoi lasciare nel mondo.

Perché partecipare a questi incontri? Perché l’informazione è potere. Molti credono che fare testamento sia costoso, vincolante per sempre o complicato. Niente di più falso.

Un incontro per aprirti gli occhi

LILT Milano Monza Brianza ti invita a due appuntamenti che hanno l’obiettivo di veicolare le informazioni fondamentali per redigere un testamento valido agli occhi della legge e per sfatare i falsi miti. Grazie alla presenza dei “notai amici di LILT” scoprirai che il testamento è:

  • Libero: puoi cambiare idea quando vuoi.
  • Sicuro: è l’unico modo per proteggere chi ami e disporre dei tuoi beni secondo i tuoi desideri.
  • Potente: anche un piccolo lascito solidale può trasformarsi in cure vitali, ricerca e prevenzione.

Durante gli incontri potrai porre le tue domande direttamente agli esperti, in un clima sereno e informale, capendo concretamente come gestire il tuo patrimonio senza ledere i diritti dei tuoi eredi.

Scegli di esserci

Non perdere l’occasione di informarti gratuitamente su una scelta così importante. Gli incontri si terranno:

  • Il 4 Marzo a Milano nella splendida cornice delle Gallerie d’Italia.
  • L’11 marzo a Legnano presso la storica Fondazione Famiglia Legnanese.

Lascia il segno

Decidere oggi significa costruire un domani migliore per tutti. Come ricorda Mara Maionchi, da sempre al fianco di LILT: “Informarsi è il primo passo per dare un senso ulteriore alla propria vita. È bello sapere che le tue scelte possono dare salute e speranza”.

Sostenere LILT attraverso un lascito significa garantire visite di prevenzione, assistenza ai malati e riabilitazione a chi sta lottando per riprendersi la vita.

 

Come partecipare

La partecipazione è libera e gratuita, ma i posti sono limitati. Prenota il tuo posto o richiedi informazioni contattando:

  • Email: elena.masato@legatumori.mi.it
  • Telefono: 02 49521126
Redazione TPI
.
Lavoro / Le libere professioni meglio retribuite in Italia: la classifica e gli stipendi
Economia / Bonus 2026: dalle bollette alla casa, tutte le agevolazioni previste
Economia / Pensione di febbraio 2026, le date dei pagamenti: il calendario degli accrediti
Ti potrebbe interessare
