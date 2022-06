Il sistema Guru Jobs

Gli imprenditori di successo hanno ormai capito che per raggiungere grandi obiettivi devono circondarsi di persone di talento. Ma come si riconosce il talento delle risorse umane? Come si può cioè avere una ragionevole certezza che la persona che si inserirà in organico sia proprio quella giusta? E ancora, in che modo si può capire se il curriculum chilometrico che abbiamo davanti agli occhi corrisponde a un vero talento e non solo a qualcuno estremamente competente ma, magari, non portato al lavoro di squadra, alla comunicazione, al raggiungimento di un risultato condiviso?

La risposta a tutte queste domande oggi arriva da Guru Jobs, società fondata da una HR e una finance & legal specialist che hanno sviluppato un metodo di selezione che, basandosi su un questionario capace di analizzare e misurare le soft skills, riesce a individuare quelle attitudini essenziali per ogni ruolo.

Che si tratti di manager o di operai, di impiegati amministrativi o di responsabili di marketing e comunicazione, di camerieri di sala o direttori di hotel, il sistema sviluppato da Guru Jobs riduce al minimo, per non dire che azzera, il margine di errore della selezione analizzando in maniera precisa e puntuale quelle attitudini che si rivelano indispensabili in ogni ruolo.

Acquisendo il sistema di Guru Jobs, l’imprenditore (o il manager delle risorse umane addetto alla selezione del personale) ha di posizione uno strumento che gli permette in completa autonomia di individuare il profilo del candidato migliore attraverso una serie di informazioni che incrociano i dati del cv del candidato stesso con i risultati di un questionario attitudinale che ne misura il potenziale attraverso l’analisi di determinate soft skills.

Scegli di inserire nella tua squadra un campione, una persona capace di fare la differenza non solo per ciò che sa, ma per ciò che è, scegli di fare della tua azienda il posto in cui i talenti arrivano e vogliono restare, scegli di affidarti alla competenza di chi ha sviluppato l’unico questionario italiano di selezione delle risorse umane validato dagli americani. Scegli Guru Jobs!

Azzera il turnover, conosci il tuo personale

Ti sei mai chiesto perché ci siano aziende in cui tutti vorrebbero lavorare, aziende in cui non esiste praticamente turnover e altre in cui sembra che all’ingresso ci sia una porta girevole da cui i dipendenti escono poco dopo essere entrati? Una delle ragioni della scarsa permanenza delle persone in aziende che, sulla carta, dovrebbero essere le aziende dei sogni di ogni dipendente, è data dalla poca conoscenza delle ‘sue’ persone da parte dell’imprenditore. Se non si conosce il vero talento, il potenziale di ogni persona che si ha in azienda, o quanto meno di coloro che lavorano in posti chiave, è molto probabile che quelle persone, sentendosi frustrate, finiranno con l’andarsene via semplicemente perché non si saranno ‘affezionate’ all’azienda.

Oggi però hai a disposizione un metodo unico per imparare a conoscere davvero il talento delle risorse umane che lavorano con te: si tratta del rivoluzionario sistema messo a punto da Guru Jobs, società fondata da due HR specialist, che consente di individuare il talento e il potenziale delle persone che lavorano nella tua azienda e, di conseguenza, aiutarti a migliorarne la produttività e la soddisfazione personale. Se hai un problema di turnover, se i campioni che lavorano per te, a un certo punto, ti mollano e se ne vanno, ora hai finalmente il modo per fermare questa emorragia: affidati a Guru Jobs e fai della tua azienda il luogo in cui tutti vogliono lavorare! Scopri di più su Guru Exe