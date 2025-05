HR365.cloud, la soluzione smart che rivoluziona la gestione del personale

Contenuto sponsorizzato.

In un’epoca in cui la tecnologia permea ogni aspetto della vita lavorativa, la rivoluzione digitale delle risorse umane non è più considerata un’opzione, bensì una necessità imprescindibile. Le aziende che abbracciano questa trasformazione possono beneficiare di numerosi vantaggi, tra cui spicca l’aumento dell’efficienza, reso possibile dall’ottimizzazione e dalla automazione dei processi che riduce i tempi e i costi operativi, permettendo al personale HR di concentrarsi su attività strategiche, ma anche portando un miglioramento dell’esperienza dei dipendenti, che possono contare su un accesso immediato e facile a tutte le informazioni e su una comunicazione e collaborazione con tutti i livelli dell’organigramma più efficiente.

A comprendere pienamente queste esigenze ci ha pensato Asp Servizi Srl che con il suo servizio HR365.cloud, è divenuta un punto di riferimento per le aziende che desiderano usufruire di una soluzione altamente performante per la gestione delle HR.

Ecco di cosa si tratta.

Come funziona HR365.cloud

Nell’attuale panorama lavorativo, caratterizzato dalla crescente diffusione dello smart working e dalla necessità di digitalizzare i processi aziendali, HR365.cloud si afferma come una risorsa fondamentale per le aziende che hanno la necessità di ottimizzare la gestione delle risorse umane, ottenendo un significativo risparmio di tempo e risorse economiche.

Questa piattaforma innovativa offre una gestione completa del personale, disponibile 365 giorni all’anno, ed è sviluppata da ASP Servizi Srl, un’azienda italiana con una solida esperienza nell’integrazione di sistemi, che ha fatto dell’attenzione al cliente il suo punto di forza, contribuendo concretamente alla crescita delle aziende che adottano i servizi offerti, come ben esplicitato dal messaggio chiave alla base di tutta la sua operatività: “Noi facciamo impresa perché crediamo che fare impresa significhi contribuire a una società migliore e aiutiamo le aziende a crescere e perfezionarsi partendo dal costo del personale”.

In quest’ottica, ASP Servizi porta avanti una consulenza personalizzata, mettendo a disposizione un team di esperti in grado di analizzare le specifiche esigenze delle organizzazioni e proponendo soluzioni cucite su misura, offrendo una formazione iniziale e continuativa nel tempo e un’assistenza da remoto sempre pronta ad intervenire sulla gestione dei processi HR, accompagnando le imprese nel percorso di digitalizzazione della gestione del personale, configurandosi come un partner affidabile e competente per le aziende di diversi settori, dalle associazioni agli enti pubblici, dagli studi professionali al settore alberghiero, artigianale, commerciale, della ristorazione, dell’edilizia, della piccola industria, dei trasporti, delle assicurazioni, delle banche, delle case di riposo e dell’alimentare.

Grazie a un modello “on demand”, che elimina i costi iniziali e rende accessibili strumenti avanzati di gestione del personale a organizzazioni di qualsiasi dimensione, infatti, HR365.cloud è in grado di proporre un’offerta modulare, pensata per adattarsi ai singoli bisogni di ciascuna azienda. Si parte dal pacchetto “Basic”, ideale per chi necessita di tracciare presenze e straordinari, con diverse opzioni di timbratura, dal telefono fisso allo smartphone, fino ai terminali dedicati, passando poi all’offerta “Advanced”, che integra tutte le funzionalità del piano precedente e digitalizza completamente la comunicazione e la collaborazione tra dipendenti, responsabili, ufficio risorse umane e consulenti paghe. Infine, la soluzione “Enterprise” estende la gestione delle risorse umane alla contabilità, al management aziendale e ai consulenti esterni, fornendo strumenti di rendicontazione, analisi e gestione dei dati.

I vantaggi di adottare la piattaforma sono molteplici. In primis, l’automazione dei processi e la centralizzazione dei dati consentono alle aziende di ridurre i costi e ottimizzare l’efficienza, evidenza alla quale si aggiunge un alto grado di flessibilità e di scalabilità del modello che permette di adattare il servizio alle proprie esigenze, con la possibilità di sospenderlo o ridurlo nei periodi di minor attività. Inoltre, come detto, il supporto completo, disponibile 24 ore su 24, la formazione continua e gli aggiornamenti periodici del software garantiscono un’esperienza utente ottimale, usufruendo di un sistema progettato in conformità con le normative vigenti volto a garantire la sicurezza e la privacy dei dati.

Cos’è ASP Servizi Srl

ASP Servizi Srl è una società con sede Bolzano e uffici anche a Verona e a Stoccarda, in Germania, specializzata nell’assistenza alle aziende nella digitalizzazione e gestione delle risorse umane, offrendo una vasta gamma di applicazioni e strumenti basati su cloud per raggiungere questo obiettivo.

La sua competenza, professionalità ed esperienza ultraventennale l’ha fatta diventare un partner affidabile per oltre 450 aziende in diversi settori e elaborato più di 7.500 report mensili, rispondendo prontamente alle esigenze dei clienti, offrendo supporto e formazione rapidi, insieme a un servizio d’eccellenza, portando avanti una mission che non è focalizzata unicamente sull’automazione dei processi, ma che si caratterizza per un concreto orientamento sull’etica imprenditoriale, per favorire la crescita aziendale e il miglioramento generale del contesto d’impresa, sia dal lato del management che del capitale umano.

Oltre al semplice monitoraggio delle presenze, infatti, ASP Servizi Srl funge da consulente e fornitore, offrendo pacchetti di servizi innovativi per l’integrazione tecnologica, assistendo le organizzazioni nell’ottimizzazione della gestione del personale, creando connessioni con entità esterne come i servizi di gestione HR e generando report personalizzati.

La loro soluzione HR365.cloud, di cui abbiamo appena parlato, combinata con il software Zucchetti, è adattabile alle esigenze individuali e offerta su base di abbonamento con prezzi scalari.