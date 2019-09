Concorsi pubblici news, ultime notizie bandi oggi, sabato 28 settembre 2019: si cercano dirigenti sanitari

In questo articolo troverete tutte le ultime notizie e le news aggiornate sui concorsi pubblici del 2019: tutti i nuovi bandi dei concorsi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e quelli che vanno in scadenza nei prossimi giorni.

Concorsi pubblici, ministero della Salute: 40 posti da dirigente sanitario

Nella Gazzetta Ufficiale pubblicata venerdì 27 settembre c’è spazio per un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 40 posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina «Igiene, epidemiologia e sanità pubblica», a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del ministero della Salute.

Questi i requisiti specifici per presentare domanda:

laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41)

diploma di specializzazione in igiene, epidemiologia e sanità pubblica ovvero in discipline equipollenti o in discipline affini, ai sensi dei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni

gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni

abilitazione all'esercizio della professione di medico ed iscrizione all'albo dell'ordine dei medici – chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio

europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio

La domanda va presentata entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando (27 settembre 2019).

Concorsi pubblici, ministero della Salute: 12 posti da dirigente sanitario veterinario

All’interno dello stesso numero della Gazzetta c’è poi un ulteriore bando per un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 12 posti di dirigente sanitario veterinario ex dirigente delle professionalità sanitarie, disciplina di sanità animale, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici.

Questi i requisiti specifici per presentare domanda:

laurea magistrale in medicina veterinaria (LM-42)

diploma di specializzazione in sanità animale ovvero in discipline equipollenti o in discipline affini, ai sensi dei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni

modificazioni ed integrazioni

modificazioni ed integrazioni abilitazione all’esercizio della professione di veterinario ed iscrizione all’albo dell’ordine dei medici – veterinari. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi

dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

La domanda va presentata entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando (27 settembre 2019).

Concorsi pubblici ultime notizie 2019: pubblicate le date del concorso Dsga del Ministero dell’Istruzione

Per il 5 e 6 novembre sono previste le prove di selezione per il concorso Dsga che mira alla selezione di 2004 persone. Gli assunti verranno inseriti nel ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi del personale Ata. 15 giorni prima dell’inizio delle prove, quindi intorno al 20 ottobre saranno forniti nuovi dettagli sul sito del Miur: www.miur.gov.it.

Tutto quello che c’è da sapere sulle prove del concorso dsga

Concorsi pubblici 2019: 1514 assunzioni all’Inail e al Ministero del Lavoro

1514 posti di lavoro all’Inail e al Ministero del Lavoro. Il bando, pubblicato in Gazzetta ufficiale, scade l’11 ottobre. Per tutte le informazioni sulla prova puoi leggere l’articolo di seguito.

Tutti i dettagli sul concorso dell’Inail e del Ministero del Lavoro

Ecco quali sono tutti i bandi in scadenza a settembre: la lista dei concorsi aggiornata