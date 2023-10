Italian Design Brands acquisisce il controllo di Turri

Italian Design Brands (IDB), un gruppo leader italiano nel settore del design di alta gamma quotato all’Euronext Milan, ha annunciato di aver siglato un accordo per acquisire Turri, un’azienda di arredamento di lusso con sede a Como. Fondata nel lontano 1925 a Carugo da Pietro Turri, l’azienda è attualmente guidata da Andrea Turri, che manterrà la sua posizione di amministratore delegato e diventerà un socio di minoranza con una quota del 49% nell’azienda. Nel 2022, Turri ha registrato un fatturato di 28,1 milioni di euro, il 95% dei quali è stato generato all’estero.

L’esecuzione dell’accordo, che rappresenta l’undicesima acquisizione di IDB, è prevista entro la fine dell’anno e farà salire il fatturato complessivo del gruppo oltre i 300 milioni di euro. IDB finanzierà l’operazione principalmente con mezzi propri, investendo circa 5 milioni di euro, e parzialmente attraverso un finanziamento bancario per il quale sono attualmente in corso trattative con gli istituti finanziatori.

Grimaldi Alliance ha fornito assistenza legale a IDB per l’operazione, con un team guidato dal Partner Marco Franzini (specializzato in settori bancari, corporate e private equity) e composto dal Partner Angelo Speranza (settore bancario), dal senior associate Niccolò Lavilla e dall’associate Niccolò Gentili (corporate e private equity), oltre a un team multidisciplinare per la due diligence legale.

Maisto e Associati ha fornito consulenza fiscale a IDB per l’operazione, con il Partner Marco Valdonio e l’Associate William Criminisi.

Chiomenti ha assistito Turri nell’operazione, con un team guidato dal Partner Marco Nicolini e composto dalla senior associate Silvia Colomba e dalle associate Martina Grillo e Cristina Luisa Conti.