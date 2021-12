Christian Rödl: “Ogni anno importanti investimenti vengono fatti dalla Germania verso l’Italia, con cifre che raggiungono i 50 miliardi di euro.” "Le economie di Italia e Germania sono ormai da anni strettamente intrecciate“, spiega Christian Rödl, Managing Partner Chairman of the Management Board

La Germania è, infatti, il più importante partner commerciale dell’Italia e l’Italia a sua volta gioca uno dei ruoli di maggior rilievo a livello globale per l’economia tedesca. Basti solo ricordare che il volume dell’interscambio commerciale tra i due Paesi nel 2020, nonostante le evidenti difficoltà dovuta alla pandemia, è stato pari a 116 miliardi di euro.

Interscambio che vede coinvolti diversi settori manufatturieri, dai macchinari, alla componentistica (quella del settore automotive in particolare), fino ai mezzi di trasporto, i prodotti chimici. Senza dimenticare l’agroalimentare e il turismo. La Germania, infatti, è il primo Paese per numero di turisti stranieri che vengono l’Italia con più di 59,3 milioni di presenze (ultimi dati 2017).

“Importanti investimenti vengono realizzati ogni anno dalla Germania verso l’Italia, con cifre che raggiungono i 50 miliardi di euro circa – continua Christian Rödl – E anche noi, come Rödl & Partner, facciamo la nostra parte per rafforzare e rinsaldare questa relazione con il supporto dei nostri avvocati, dottori commercialisti, revisori legali e consulenti per le imprese.”

Inoltre, la relazione tra Italia e Germania, si è ulteriormente consolidata un secolo fa in occasione della fondazione a Milano della Camera di commercio italo-tedesca, che quest’anno compie 100 anni.

“E con i servizi del nostro Studio diamo anche noi il nostro contributo per intensificare i rapporti economici tra Italia e Germania mettendo in connessione persone e aziende – conclude Rödl – Siamo un solido presidio internazionale e multidisciplinare, grazie agli oltre 100 uffici presenti in più di 48 Paesi, per aziende tedesche, italiane ed europee che abbiano bisogno di supporto in consulenza legale, fiscale e revisione legale.”

“Nonostante il perdurare della pandemia che sicuramente ha avuto un‘influenza negativa anche sul commercio tra Germania e Italia, notiamo una continua e anche rinnovata fiducia delle imprese tedesche nel mercato e nei loro partner italiani – spiega Stefan Brandes, managing partner di Rödl& Partner in Italia – I problemi logistici emersi durante la pandemia in merito alle catene di fornitura internazionali hanno probabilmente addirittura contribuito afar sì che si rimettesse il focus sui paesi-partner più vicini. In più l’Italia si sta muovendo bene in questa situazione e la nostra economia sta crescendo ad un buon ritmo. Guardiamo quindi con un certo (bensì sempre cauto) ottimismo verso l’anno 2022.”