Investimenti: perché le piattaforme di trading hanno tanto successo. Il parere di TradingCenter.it

Gli investimenti online negli ultimi mesi hanno beneficiato di un buon trend di crescita, nonostante i mercati finanziari abbiano palesato nello stesso periodo un certo affanno per via dei noti problemi connessi al contesto macroeconomico e geopolitico. Gran parte del merito per questa fase di espansione è da attribuire alle piattaforme di trading: difatti, grazie a tali infrastrutture tecnologiche rilasciate da specifici intermediari, gli investitori hanno potuto sfruttare a proprio vantaggio la volatilità sviluppata dalle varie piazze di scambio internazionali, utilizzando funzionalità che consentono di intercettare spunti operativi su tutte le tendenze di prezzo di un asset e su tutte le scansioni temporali.

Trading tool: il modello operativo dei broker online

Su portali specializzati nella formazione finanziaria, come ad esempio TradingCenter.it, è possibile consultare contenuti e approfondimenti che analizzano le strategie di breve termine implementabili con i broker online e valutano le caratteristiche dei player più apprezzati nel settore.

È opportuno evidenziare che il focus del lavoro è volutamente incentrato su società attive sui circuiti over the counter, in quanto attraverso il loro modello operativo sono in grado di garantire agli utenti servizi qualitativamente elevati, senza richiedere costi commissionali rilevanti, anzi di norma l’unica spesa su sui occorre fare delle riflessioni è quella relativa alle fee di negoziazione che possono variare a seconda della natura dell’intermediario (market maker o ECN); naturalmente indipendentemente dal tipo di broker selezionato il capitale iniziale necessario per la sottoscrizione di un trading account è molto contenuto affinché a nessuno sia preclusa un’operatività del genere.

Le migliori piattaforme di trading online selezionate da TradingCenter.it, ovviamente, fanno riferimento a società autorizzate dagli Organi di Vigilanza competenti per una specifica area geografica; pertanto, gli investitori possono esser sicuri che i propri risparmi godono di ogni tutela prevista dalla legge.

Alla scoperta dei trading tool del momento

Fra i broker online emergenti merita una citazione LiquidityX, compagnia controllata dalla Capital Securities SA, azienda che opera nel settore finanziario dal 1994. L’intermediario ha una licenza per l’Area Esma rilasciata dalla Commissione Ellenica HCMC e offre un conto trading gratuito con un versamento iniziale di duecento euro.

Gli utenti possono investire in una grande varietà di sottostanti attraverso la negoziazione dei Contratti per Differenza: oltre al forex, sono quindi disponibili indici, azioni, crypto e materie prime; è interessante la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio Trading Central.

XTB è un broker che non ha bisogno certamente di presentazioni: la caratteristica principale del trading tool è rappresentata dal fatto che non è previsto un capitale minimo di sottoscrizione, pertanto si può attivare un rapporto fin da subito alla stregua di un conto demo, pur disponibile a tempo indeterminato e con saldo virtuale illimitato. La compagnia non solo è autorizzata da Autorità del calibro della CySEC, della FCA e della KNF, ma è addirittura quotata in borsa a testimonianza di una solidità aziendale probabilmente unica nel settore.

Capex.com è un intermediario finanziario con licenza Cysec molto apprezzato nel campo degli investimenti online grazie ad un catalogo prodotti davvero completo. Difatti, attraverso le piattaforme di trading disponibili (Capex webtrader e MetaTrader 5), gli utenti sono in grado di negoziare coppie valutarie sul forex, indici, materie prime, criptovalute, azioni, obbligazioni e persino prodotti tematici. Fra i servizi accessori sono previsti a titolo gratuito il rilascio di indicatori proprietari e la distribuzione di segnali operativi, per supportare la costruzione di strategie di investimento.

La piattaforma di eToro rappresenta forse il trading tool più conosciuto tra i risparmiatori: la compagnia fondata dai fratelli Assia ha nel social trading il suo marchio distintivo; infatti grazie a questo network finanziario, integrato nella console di negoziazione, gli utenti hanno la possibilità di costruire una strategia, replicando i trade condivisi da altri iscritti.