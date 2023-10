Intesa Sanpaolo mobile è la migliore app di banking in Europa, Medio Oriente e Africa

Intesa Sanpaolo ha annunciato che, per il secondo anno consecutivo, la sua app mobile è stata insignita del titolo di “Overall Leader” nel settore bancario nell’Area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Questo riconoscimento è stato conferito dalla società di ricerche statunitense Forrester, specializzata nell’analisi dell’esperienza digitale. L’app Intesa Sanpaolo Mobile è stata valutata tra le prime dieci applicazioni bancarie in questa regione e si è distinta per la qualità delle sue funzionalità e dell’esperienza utente.

I Punti di Eccellenza dell’App

Il rapporto pubblicato da Forrester, intitolato “The Forrester Digital Experience Review™: EMEA Mobile Banking Apps, Q3 2023”, ha evidenziato diversi punti di forza dell’app Intesa Sanpaolo Mobile:

Gestione del Conto Avanzata: L’app offre una gestione completa del conto, con chiari dettagli sulle transazioni passate e future. Questo include informazioni dettagliate come la posizione geografica e l’impronta di carbonio associate alle transazioni. Gestione delle Finanze Personali: L’app classifica in modo automatico e preciso le transazioni, fornendo un’analisi dettagliata delle spese. Gli utenti ricevono insight personalizzati sul proprio saldo previsto. Ricerca Intuitiva: La funzione di ricerca è accessibile in tutta l’app e fornisce risultati rilevanti suddivisi per categorie, rendendo più semplice trovare informazioni durante la navigazione. Contenuti Accessibili: L’app offre una modalità “accessibilità” per migliorare la leggibilità dei contenuti. Questo comprende etichette sotto ogni icona e strumenti per personalizzare il testo e i grafici. Prevenzione degli Errori: L’app facilita il contatto con la banca in caso di problemi ed espone messaggi di errore dettagliati per aiutare gli utenti a risolvere i problemi.

Le Caratteristiche Aggiuntive dell’App

Oltre a queste funzionalità di base, l’app Intesa Sanpaolo Mobile ha dimostrato ulteriori punti di forza, tra cui:

Gestione della Vita Quotidiana: L’app offre servizi come il pagamento del parcheggio e la possibilità di analizzare le bollette per ricevere offerte da diversi fornitori, promuovendo il risparmio.

“Essere riconosciuti per il secondo anno consecutivo Overall Leader nell’area EMEA avvalora il nostro percorso di trasformazione digitale, in piena coerenza con gli obiettivi del Piano di Impresa 2022-2025 – spiega Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo – L’App Intesa Sanpaolo Mobile è utilizzata da oltre 8 milioni di clienti, con 1,8 miliardi di login all’anno e 168 milioni di operazioni transazionali, e ha supportato gli acquisti di prodotti e servizi conclusi sui nostri canali digitali, oggi più del 40% delle vendite totali della Banca dei Territori. Questo percorso di eccellenza, accompagnato da una metodologia di progettazione solida che mette sempre al centro le esigenze dei clienti e la professionalità delle nostre persone, ci ha portati a innovare i nostri sistemi di core banking e a lanciare isybank, la banca digitale solo mobile del Gruppo, accessibile da giugno attraverso un’app ancora più semplificata e intuitiva”.