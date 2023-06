Turismo, da Intesa Sanpaolo 10 miliardi di nuovo credito: 3 per il Sud

Intesa Sanpaolo ha presentato a Napoli le nuove misure dedicate allo sviluppo dell’industria turistica, vitale per l’economia italiana e meridionale, per affiancare la crescita delle imprese del settore e cogliere le opportunità previste da PNRR e iniziative ministeriali. La Banca mette a disposizione 10 miliardi di euro di nuovo credito, di cui 3 miliardi destinati alle imprese del Mezzogiorno, che si aggiungono agli oltre 7 miliardi di liquidità già erogati alle aziende del comparto dalla pandemia ad oggi.

L’iniziativa punta a favorire nuovi investimenti e a rafforzare la transizione ecologica delle realtà ricettive lungo tre assi chiave: riqualificazione e aumento degli standard qualitativi delle strutture, sostenibilità ambientale dell’offerta attraverso il rinnovamento di strutture e servizi, digitalizzazione del modello di servizio. “L’investimento è finalizzato in particolare al rinnovamento delle strutture dal punto di vista dell’innalzamento della qualità ma, puntiamo anche a portare una dimensione maggiore dal punto di vista dei posti letto”, ha detto Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. “Sappiamo – ha proseguito Barrese – che il turismo integrato è l’elemento che crea maggiore impatto dal punto di vista della crescita. Inoltre vogliamo facilitare gli investimenti nel digitale e nella riqualificazione dal punto di vista ambientale. Serve una sana competizione con il Nord Italia. Di sicuro ci sono delle grandi opportunità in un settore dove abbiamo molto da insegnare“, ha concluso.

Per Anna Roscio, direttore Marketing per le Imprese di Intesa Sanpaolo, “oggi lanciamo una nuova iniziativa per il turismo a livello nazionale, con un focus particolare per il Sud, che ha la finalità di accompagnare le imprese del settore in quella che è la transizione ecologica e la sostenibilità. Intendiamo mettere a disposizione degli imprenditori – ha precisato – linee di finanziamento a condizioni agevolate che servano alla riqualificazione alberghiera. Crediamo che il trend dei consumatori miri a una maggiore attenzione per la qualità nell’accoglienza optando per alberghi che abbiano già affrontato il tema della sostenibilità e la finanza può essere il motore di questa trasformazione”.

Sul tema delle ZES è intervenuto Giuseppe Nargi direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo: “Dal 2017 sosteniamo le Zes, che sono finalmente una realtà operativa. In Campania i commissari stanno operando benissimo e possiamo davvero cominciare a contare diverse decine di interventi che significano nuovi investimenti, nuovi posti di lavoro, riqualificazione delle aree industriali e significa soprattutto sviluppo”.