Grimaldi Alliance assiste iVision Tech nella quotazione Euronext Growth Milan

La Grimaldi Alliance, in collaborazione con un team guidato dal partner Paolo Daviddi e composto da Donatella De Lieto, Angelica Codazzi e Alessandra Braccio, quest’ultima responsabile degli aspetti legati ai mercati finanziari e all’ambito societario con il supporto legale di Valentina Majioli e Maria Vincenza Di Lisa sotto la guida del partner Maddalena Boffoli per le questioni legate al diritto del lavoro, ha fornito assistenza a iVision Tech durante il processo di quotazione su Euronext Growth Milan. iVision Tech è una piccola e media impresa attiva nel settore manifatturiero italiano, specializzata nella progettazione e produzione di montature per occhiali da vista e da sole in acetato, oltre a occhiali combinati.

Nell’ambito della procedura di ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan, iVision Tech è stata accompagnata da Integrae SIM, che ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist. Inoltre, BDO Advisory Services ha svolto il ruolo di consulente finanziario, mentre RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile ha agito come revisore e consulente finanziario e fiscale. In particolare, il team di RSM, coordinato da Nicola Tufo (Equity Partner) e Francesco Sperti (Equity Partner), è composto da Fabiano Guarino (Senior Manager), Biagio Rosa (Senior Manager), Luca Quagliata (Senior Manager), Enrico Bianco, Alessandro Scalco, Pasquale Esposito, Lorenza Malangone e Andrea Ventura, ed è stato di supporto a iVision Tech durante tutto il processo.