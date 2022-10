Gas, sì al price cap ma solo per tre mesi. Von der Leyen: “Fatti progressi, martedì proposta”

“Buona discussione sull’energia con i membri del Collegio. Sono stati compiuti buoni progressi nell’attuazione della tabella di marcia per affrontare i prezzi elevati dell’energia presentata ai leader al vertice informale di Praga. Approveremo un altro pacchetto di proposte legislative alla prossima riunione del Collegio, martedì”, lo ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen. Sul gas ancora non è stato trovato un accordo di massima in Unione europea, ma la Commissione Ue promette di arrivare presto a una soluzione.

Nella bozza della proposta legislativa, la presidente della Commissione Ue dovrebbe inserire tra le misure un price cap al gas nella borsa di Amsterdam per combattere la speculazione. Ma per un periodo di non oltre 90 giorni. Sul tema, gli Stati membri continuano a essere divisi. Chi spinge per un tetto fisso al prezzo e chi mostra la sua contrarietà come Germania. Per il momento continua a prevalere la linea tedesca.

La proposta della Commissione finirà direttamente sul tavolo dei 27 leader europei riuniti il 20 e 21 ottobre per il Consiglio. Il 25 ottobre poi il Consiglio Affari Energia tornerà però a esprimersi sulla proposta legislativa, che potrà avere luce verde solo a novembre, quando la presidenza ceca convocherà un nuova riunione straordinaria dei ministri dell’Energia.