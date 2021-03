Fiorerosalba.com, la piattaforma che raccoglie i migliori corsi di formazione

Con l’avvento del Covid, trascorriamo molte più ore in casa; siamo soggetti a ritmi più lenti e abbiamo imparato ad organizzare le nostre giornate, prevalentemente casalinghe, in un modo tutto nuovo. Chi studia, spesso è in Dad e chi (ancora) lavora nella gran parte dei casi è in smart-working. Insomma abbiamo più tempo a disposizione. E allora perché non concentrarsi per capire come capitalizzare al meglio questo periodo così particolare, per esempio frequentando un corso di formazione? Oppure un corso professionale per imparare un nuovo mestiere, per un aggiornamento della professione o per cercare di acquisire competenze e strumenti e trovare un lavoro nuovo? Si può investire questo prezioso tempo anche per studiare (forse è arrivato il momento di prendere quella laurea tanto desiderata).

Sì, ma quali corsi seguire e dove trovarli? La soluzione l’ha trovata Rosalba Fiore nel 2006, anno in cui ha creato la piattaforma https://www.fiorerosalba.com/.

Per Rosalba, la formazione permanente è uno stile di vita: da giovanissima ha cominciato a lavorare nel mondo della formazione aziendale, per anni ha insegnato agli adulti nei corsi serali. La vera svolta arriva nel 2009, anno in cui vince una borsa di studio dall’Agenzia europea per la formazione permanente sull’e-learning (formazione online per adulti), parte per Londra e finalmente capisce cosa vuole veramente fare nella vita.

Oggi FioreRosalba.com è una realtà solida che raccoglie tutti i migliori corsi di formazione online e blended. Una sorta di “skyscanner” di e-learning in cui si possono trovare corsi sempre precisi, completi e aggiornati. Una realtà affermata, leader nel settore della formazione a distanza e in continua crescita: il miglior modo per conciliare studio e lavoro. Per i corsi di formazione su FioreRosalba.com, ogni studente riceve assistenza prima ancora dell’iscrizione e le lezioni sono tenute dai migliori istruttori e centri di formazione. La scelta è varia e soddisfa tutte le esigenze: prevede corsi online e anche lezioni in aula. E se il tempo è poco, si può imparare qualcosa di nuovo anche in un solo mese. Inoltre per ogni corso frequentato, si riceverà un certificato, una qualifica o addirittura l’abilitazione professionale. Il costo? I corsi hanno prezzi accessibili, a partire da 25 euro.

Per quanto riguarda invece i corsi universitari, l’offerta comprende ben 40 corsi di Lauree e oltre 200 Master Universitari. Le Università Telematiche del portale Fiorerosalba.com sono accreditate dal Miur; ciò significa che il titolo rilasciato al termine del corso ha valore legale in Italia e riconosciuto in Europa.

Ma FioreRosalba.com non si ferma qui. A marzo ha lanciato infatti un nuovo progetto: https://www.fiorerosalba.com/videoconferenze/, una serie di eventi in video conferenza esclusiva e gratuita alla quale parteciperanno docenti ed esperti dal mondo della formazione aziendale e delle Università, per una formazione rapida e completa in 30 minuti così da essere pronti ad affrontare le sfide professionali del domani.

