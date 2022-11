La Nutella batte Facebook: Ferrero sorpassa Zuckerberg nella classifica degli uomini più ricchi del mondo

Giovanni Ferrero ha sorpassato Mark Zuckerberg nella classifica degli uomini più ricchi del mondo. A certificarlo è l’aggiornamento del Bloomberg Billionaire Index, che monitora il patrimonio dei maggiori miliardari del pianeta. L’industriale piemontese, a capo dell’industria dolciaria con sede ad Alba che produce anche la famosa Nutella, si colloca ora al 25esimo posto, forte di 38,6 miliardi di patrimonio, mentre Zuckerberg è sceso alla posizione 29 con 36,1.

Un traguardo centrato anche grazie alla violenta battuta d’arresto del fondatore di Facebook, la cui scommessa sul metaverso per il momento non sta pagando. Nell’ultima trimestrale diffusa qualche giorno fa l’azienda ha evidenziato un dimezzamento degli utili con una perdita di oltre 9 miliardi legata al settore Reality Labs, quello che lavora appunto sul metaverso. Il risultato è che nell’ultimo anno il titolo Meta ha perso oltre il 72 per cento del suo valore, scendendo dal traguardo dei mille miliardi di dollari raggiunto a settembre 2021, ai 247 miliardi attuali.