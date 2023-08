Accordo tra Eni ed Edison per il risanamento degli stabilimenti storici ex Montedison

Eni e Edison hanno firmato un accordo che stabilisce una collaborazione tra le due aziende per la gestione dei progetti di risanamento ambientale in tutti i siti industriali precedentemente trasferiti da Montedison a Enichem nel 1989. Secondo una nota congiunta, l’accordo regolerà il contributo finanziario paritetico per le operazioni di bonifica, già in corso grazie agli sforzi congiunti di Eni, Eni Rewind e Versalis, in conformità con i progetti approvati dal ministero dell’Ambiente. Questo segna l’inizio di una nuova fase di cooperazione tra Eni e Edison, dove verranno valorizzate le esperienze e le tecnologie acquisite da Eni Rewind e Edison Next Environment.

Le attività di bonifica continueranno senza interruzioni. L’applicazione dell’accordo, sito per sito, comprenderà la pianificazione delle operazioni, la condivisione dei costi per i progetti di bonifica approvati e le interazioni con le istituzioni, tutto gestito da un Comitato tecnico-giuridico congiunto tra le due società.