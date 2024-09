Reti elettriche ed eventi climatici estremi, missione in Brasile per il ministro Pichetto e i vertici di Enel

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e l’amministratore delegtao di Enel Flavio Cattaneo hanno partecipato a una serie di appuntamenti a San Paolo, in Brasile, dedicati a reti elettriche e cambiamento climatico.

Presenti, tra gli altri, anche i ministri brasiliani Alexandre Silveira (Miniere ed Energia) e Luciana Santos (Scienza, Tecnologia e Innovazione), il direttore Relazioni Esterne di Enel Nicolò Mardegan e il Country Manager Brasile dell’azienda Antonio Scala.

Enel ha presentato alle Autorità brasiliane il Piano Estivo per contrastare gli impatti di eventi climatici estremi sulle reti elettriche e ha siglato un accordo di collaborazione con il CEMADEN, il Centro Nazionale per il Monitoraggio e Allerte Disastri Naturali brasiliano, per prevenire le conseguenze di fenomeni metereologici estremi.

Il Brasile è il principale partner commerciale latino-americano dell’Italia. La missione istituzionale del ministro Pichetto Fratin e dei vertici Enel si inserisce nel più ampio contesto delle relazioni commerciali e di cooperazione bilaterale tra i due Paesi.

“Le autorità pubbliche devono stabilire politiche e regolamenti che incoraggino e facilitino gli investimenti nella resilienza delle infrastrutture – ha detto Pichetto -. Allo stesso tempo, anche le imprese private, con il loro impegno, esperienza, conoscenza tecnologica e innovazione, hanno la capacità di sviluppare soluzioni tecnologiche all’avanguardia e di gestire le operazioni con una visione strategica, a beneficio del benessere pubblico”.