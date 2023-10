Accordo Edison-Kgal per impianto fotovoltaico da 150 mv nel Lazio

Edison e il gestore tedesco del fondo per le energie rinnovabili KGAL, noti per il loro impegno nel settore delle energie verdi, hanno stretto un accordo significativo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni nel Lazio. Con un’installazione fotovoltaica di circa 150 MW, questo progetto si annuncia come uno dei più grandi impianti di questo tipo nel paese. L’accordo, noto come Power Purchase Agreement (PPA), avrà una durata di dieci anni ed è stato progettato per accelerare la produzione di energia rinnovabile.

Ecco i punti salienti dell’accordo:

Potenza Installata: L’impianto fotovoltaico avrà una capacità installata di circa 150 MW, contribuendo significativamente alla produzione di energia verde in Italia. Durata dell’Accordo: Il PPA ha una durata decennale, assicurando un impegno a lungo termine per l’acquisto di tutta l’energia rinnovabile prodotta. Responsabilità delle Parti: Edison si occuperà del ritiro di tutta l’energia rinnovabile generata dall’impianto, confermando il proprio impegno nella transizione energetica. KGAL sarà responsabile della realizzazione e della gestione operativa dell’asset. Produzione Stimata: Si prevede che l’impianto produrrà circa 240 GWh di energia all’anno, riducendo le emissioni di CO2 equivalenti a oltre 100.000 tonnellate all’anno. Obiettivi Ambientali: L’accordo è in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, sostenendo la transizione verso fonti di energia più pulite e sostenibili. Impatto Economico: Questo progetto offre un importante impulso all’espansione delle energie rinnovabili in Italia e contribuisce alla diversificazione e competitività del portafoglio di Edison.

L’impianto fotovoltaico oggetto dell’accordo è previsto per entrare in funzione nel secondo semestre del 2024. Edison ha l’obiettivo di utilizzare l’energia generata per soddisfare le esigenze dei suoi clienti interessati a contratti di fornitura pluriennali. Questo accordo riflette la crescita e l’impegno continui di Edison nel settore delle energie rinnovabili, con investimenti significativi previsti fino al 2030.

I dettagli contrattuali sono stati negoziati da entrambe le parti, coinvolgendo diverse divisioni all’interno di Edison, e KGAL è stato assistito dalla consulenza legale della Green Horse Law firm. La partnership tra queste due aziende promette di favorire la transizione verso fonti di energia sostenibile in Italia e di aprire la strada a ulteriori progetti ecologici nel paese.