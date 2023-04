Edison Energia, traguardo 2 mln di contratti: “Obiettivo raddoppio con Piano Strategico al 2030”

Edison Energia, società del gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto al mercato retail, ha raggiunto i 2 milioni di contratti tra clienti residenziali, PMI e clienti industriali, consolidando così la terza posizione nel mercato nazionale per volumi di energia elettrica e la seconda posizione per volumi di gas venduti. L’obiettivo che si pone la società, attraverso il piano di sviluppo strategico al 2030 è di raddoppiare i contratti a 4 milioni tra commodity, servizi e prodotti di efficienza energetica (fotovoltaico, pompa di calore, caldaia e clima), soluzioni di mobilità elettrica e prodotti assicurativi per la protezione degli impianti domestici. All’evento di presentazione del piano in cui si è celebrato il traguardo Nicola Monti, ad del gruppo Edison, ha spiegato che il gruppo ha “un piano strategico come Edison che ha tre assi di crescita principali da qua al 2030”, che ruota intorno a rinnovabili, gas naturale e la crescita di tutte le attività a mercato. Monti ha affermato: “Siamo molto soddisfatti dei traguardi raggiunti da Edison Energia, società che esprime al meglio i valori corporate di qualità, innovazione e competenza al servizio dei settori domestico e industriale”.

L’ad del gruppo ha aggiunto che “Edison è un operatore impegnato nel realizzare la transizione ecologica del nostro Paese attraverso tutta la filiera industriale dalla generazione alla commercializzazione di prodotti e servizi energetici a tutti i segmenti del mercato”. Il piano punta a raggiungere 4 milioni di contratti al 2030 prevalentemente tramite lo sviluppo organico, ma anche attraverso opportunità di crescita non organica con l’acquisizione di società di grandi e piccole dimensioni, come già avvenuto tra il 2018 e il 2022, con Gas Natural, Attiva, Energia Etica e Gaxa, oltre che attraverso la partecipazione alle gare d’asta di fine tutela. Per l’ad di Edison Energia, Massimo Quaglini, “oggi più che mai le persone cercano un rapporto basato su fiducia, affidabilità e solidità del fornitore. La nostra storia unica di 140 di eccellenza nel settore ci qualifica per essere un partner capace di soddisfare pienamente questi bisogni dei nostri clienti: accompagniamo famiglie e imprese nella conoscenza e nella progressiva adozione di strumenti sempre più evoluti per un consumo di energia consapevole e sostenibile per tutti”, il tutto in un contesto in cui la crisi energetica e le preoccupazioni scaturite dalla scarsità della materia prima “hanno profondamente modificato il comportamento nelle scelte di acquisto di famiglie e imprese”.