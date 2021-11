Digital marketing: aumentare vendite e fatturato grazie all’online

Nonostante il recupero del commercio al dettaglio nel post Covid è il settore online a spingere le vendite. Dopo una prestazione record nel 2020 per il comparto e-commerce in Italia, con l’Istat che ha rilevato una crescita del 34,6% per le vendite online, il 2021 conferma l’andamento positivo per il commercio elettronico. Secondo l’istituto di statistica italiano, a giugno gli acquisti online sono aumentati del 23,7%, rispetto a un incremento del 7,7% delle vendite al dettaglio in termini di valore.

È evidente come soltanto grazie all’online sia oggi possibile aumentare le vendite e il fatturato, sfruttando le nuove potenzialità della digitalizzazione avanzata e la maggiore consapevolezza sui vantaggi dello shopping online acquisita da parte dei consumatori. In questo scenario, la chiave per ottenere risultati importanti sta nella costruzione di una strategia di online marketing efficace.

Si tratta di un approccio che consente di individuare le migliori opportunità per la crescita del business su internet e adoperarsi per riuscire a coglierle, lavorando in modo multicanale su tutte le attività indispensabili al giorno d’oggi per una strategia digitale vincente. Un piano ben studiato permette di ottimizzare gli investimenti e accelerare lo sviluppo di un business online di successo, evitando di rimanere indietro perdendo competitività rispetto ai concorrenti.

In che modo aumentare fatturato e profitti con il digital marketing

Il web marketing è uno strumento essenziale per le aziende con il quale sfruttare appieno le possibilità offerte dal mondo online. In questo contesto il supporto di agenzie esperte e competenti nello sviluppo di strategie digitali complete, come per esempio l’Agenzia di Digital Marketing I’m Evolution, è fondamentale, in quanto può fare la differenza in termini di utilizzo efficiente delle risorse e accelerazione della crescita online.

Una collaborazione professionale è essenziale soprattutto per le imprese attive in settori particolarmente complessi e competitivi, dove è indispensabile sapere come muoversi nel campo del digital marketing per ottimizzare ogni investimento e sforzo rivolto al rafforzamento dell’azienda sul web.

Naturalmente, è necessario investire nel web in modo intelligente, creando un ecosistema di soluzioni con cui cogliere i vantaggi del settore digitale per la crescita dell’impresa e il rafforzamento del business sul mercato.

L’intervento deve essere studiato in maniera accurata, per stabilire quali strategie adottare in base al contesto e agli obiettivi da raggiungere. Un’attività importante è il posizionamento organico SEO del sito web o dello store online, per acquisire traffico in target aumentando la visibilità sui motori di ricerca. Inoltre, serve una strategia di advertising ottimale, con una gestione professionale delle campagne promozionali sul web e sui social network.

Allo stesso tempo, non bisogna sottovalutare l’importanza della marketing automation, per ottimizzare gli investimenti nel web marketing automatizzando le operazioni ripetitive e rendendo il workflow aziendale più agile ed efficiente.

Da non tralasciare è anche la data intelligence e il web analytics, per valorizzare le potenzialità dei big data online allo scopo di raccogliere, analizzare e valorizzare le indicazioni per il business che si possono ottenere dai dati, per conoscere in modo approfondito il proprio business, i concorrenti e le esigenze dei clienti in target.

Il ruolo del local search marketing per la promozione locale

La promozione a livello locale è un ambito dell’online marketing poco valorizzato e conosciuto ancora oggi, nonostante sia in grado di offrire vantaggi significativi a tutte le aziende con una presenza territoriale specifica. Quando si pensa al mondo digitale vengono subito in mente le imprese non legate a un posto fisico, come i colossi del calibro di Amazon, eBay o Zalando, mentre al contrario la maggior parte delle attività presenta un contesto geografico di riferimento specifico.

In questi casi, è necessario legare la strategia digitale al local search marketing, ovvero un insieme di attività che permettono di promuovere online a livello locale la propria azienda, da un negozio di quartiere a un brand legato a un determinato territorio.

D’altronde, negli ultimi anni le ricerche online geolocalizzate sono cresciute in modo considerevole, con una forte espansione di servizi come Google Maps che consentono di integrare il mondo virtuale con quello fisico.

L’integrazione di una strategia di local search marketing all’interno del piano di online marketing permette di sfruttare le potenzialità di internet anche senza un sito web, aumentare i contatti da parte di clienti potenziali e consolidare l’identità digitale del brand.

Anche in questo caso è essenziale il supporto di professionisti come gli esperti di I’m Evolution, tra i pionieri nel campo del local search marketing in Italia fin dal 2007, in grado di aiutare i business locali a sfruttare le opportunità disponibili nel sistema Google Maps per incrementare il fatturato e i guadagni.