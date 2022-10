Il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli: “Il price cap è inutile”

“La crisi dei prezzi non si risolverà entro il 2023 e il price cap è inutile, l’unica via possibile è quella del sostegno diretto dei governi a imprese e famiglie”: lo ha dichiarato il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli in un’intervista sul nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale.

In un colloquio con Luca Telese, Tabarelli punta il dito contro il governo Draghi, che ha “usato toni prudenti e rassicuranti”.

“Sul razionamento dell’energia mi sto esponendo molto, perché essere contro l’establishment è sempre un rischio” ha dichiarato l’esperto che poi ha aggiunto: “Penso ai tantissimi esponenti della classe dirigente, e degli addetti ai lavori del settore, tutti muti. Sono consapevoli che la partita dell’energia deciderà vita o morte nei prossimi anni, in tutta Italia. E ovviamente anche in Europa”.

“La crisi dei prezzi non si risolverà entro il 2023: ci vorranno almeno tre anni. Dirlo può sembrare sgradevole, così come spiegare le altre verità scomode di questa vicenda”.

“Imporre un tetto al gas non solo è impossibile, è inutile” ha aggiunto Tabarelli, secondo cui “senza gas e senza combustibili ed energia di derivazione fossile non ce la possiamo fare in nessun caso”.

Il presidente di Nomisma Energia, poi, sposa la petizione lanciata da TPI, che chiede allo Stato di farsi carico degli aumenti delle bollette per i più bisognosi e per le imprese: “Dato che non si può imporre un tetto, l’unica via possibile è quella del sostegno diretto dei governi a imprese e famiglie”.