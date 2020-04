Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con la conferenza stampa di ieri, 26 aprile, ha annunciato agli italiani le principali misure per la cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Se il 4 maggio riapriranno le aziende del settore manifatturiero e delle costruzioni, già oggi una parziale ripresa si è registrata con le imprese e i distretti del settore manifatturiero rivolte prevalentemente all’export e le aziende del comparto costruzioni, solo per alcuni cantieri pubblici. Bisognerà aspettare il 18 maggio per la riapertura dei negozi, mentre il 1 giugno ripartiranno bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici.

Dopo due mesi di lockdown, insomma, l’Italia prova a riaccendere i motori, perché la macchina economica e produttiva del Paese non può restare in stand-by troppo a lungo. Di questo e delle prospettive future per la nostra economia ha parlato a TPI Riccardo Di Stefano, vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Dottor Di Stefano, il presidente del Consiglio Conte nel presentare il decreto sulla Fase 2 ha sottolineato l’importanza del ruolo delle imprese per la ripresa del Paese. Come valutate le misure adottate dal Governo?

Attendiamo di leggere nel dettaglio i contenuti del cosiddetto Decreto aprile, in particolare per quanto riguarda le misure che più interessano gli imprenditori, come il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e lo sblocco dei debiti della Pubblica amministrazione. Finora da parte nostra c’è stato un dialogo costruttivo con l’esecutivo. Le industrie e le imprese stanno affrontando questa crisi storica con responsabilità, cercando di mantenere il tessuto economico attivo. Gli imprenditori hanno capito che nei prossimi mesi termo-scanner, mascherine, guanti e la sanificazione dei luoghi di lavoro saranno la prassi e si stanno attrezzando in tal senso. Quello che ci saremmo aspettati è una maggiore programmazione per le imprese, manca infatti un orizzonte e criteri chiari sulle riaperture.

In generale come giudica lo sforzo del Governo a sostegno delle imprese e dei lavoratori nell’affrontare questi primi mesi di emergenza?

Sapevamo delle ristrettezze finanziarie del nostro Paese e dell’alto debito che caratterizzava la nostra economia già prima di questo virus. Quel che è fondamentale, e che finora è un po’ mancato a causa di meccanismi burocratici, è una forte iniezione di liquidità. Il Dl Liquidità in tal senso sta avendo molti problemi: anche se i soldi ci sono, spesso gli imprenditori denunciano difficoltà nell’erogazione. Dare sostegno alle imprese in questa fase è fondamentale per riattivare la filiera di produzione.

Quali sono i punti su cui dovrebbe puntare il Governo per una riapertura in sicurezza che permetta ad aziende e piccole e medie imprese di restare a galla dopo questo prolungato stop?

In primis come detto una maggiore iniezione di liquidità, poi il pagamento dei debiti della Pa verso le imprese, uno snellimento della burocrazia che spesso ostacola l’erogazione dei fondi e un corposo piano strutturale di investimenti pubblici, che vada a sopperire quanto il privato momentaneamente non riuscirà a fare. È importante puntare in particolare su opere che coinvolgano gli enti pubblici, come strade e scuole. E poi il sostegno al lavoro, per le tante persone che rischiano di perderlo a causa di questa epidemia. Non basterà più il reddito di cittadinanza, ma serviranno politiche a lungo termine.

Il Dl Liquidità ha finora ricevuto molte critiche perché molti imprenditori attendono ancora l’erogazione del sussidio

Sì, anche se spesso il problema non è la mancanza di fondi quanto il fatto che la mediazione delle banche sta causando dei rallentamenti nell’erogazione. Intanto anche l’Europa sta facendo la sua parte con una serie di misure a sostegno di lavoratori e imprese, in attesa di vedere quali effetti avrà il Recovery Fund.

Molti imprenditori temono di venire schiacciati dalla concorrenza estera. Qual è la prospettiva in vista della fine del lockdown?

In altri Paesi i Governi hanno già messo nel tessuto economico e produttivo molta liquidità a fondo perduto. Se non vogliamo perdere troppo terreno dai nostri competitor internazionali dobbiamo agire adesso, per mantenere quote di mercato. D’altronde le aziende italiane mediamente sono state le prime a chiudere a causa del Coronavirus e ora rischiano di essere le ultime a riaprire. Non possiamo permettercelo, pur nel rispetto delle misure di sicurezza per la tutela della salute. Le stime economiche sono davvero preoccupanti: secondo l’FMI quest’anno il PIL dell’Italia calerà del 9,1%, mentre secondo altri studi il calo sarà oltre il 10%.

Pensa avrebbe avuto senso una riapertura scaglionata per macro-aree, permettendo alle regioni meno colpite dal virus di aprire prima?

Io non credo che il discrimine da tenere in considerazione sia quello geografico, quanto la capacità delle aziende di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. In quel caso, laddove fossero presenti tutti i presidi sanitari necessari, forse si poteva aprire prima. Certo, poi il governo deve tenere conto di altri parametri come quello dei trasporti pubblici che devono essere messi in sicurezza per garantire l’incolumità del lavoratore.

