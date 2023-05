Conti correnti: quelli online sono i preferiti dagli italiani

Per gli italiani il conto corrente è uno strumento bancario imprescindibile per gestire al meglio i risparmi e per avere sotto stretto controllo le finanze personali. Negli ultimi decenni, con l’avvento della tecnologia, hanno preso sempre più piede i conti correnti online, ovvero quei conti che possono essere aperti in maniera digitale e gestiti tramite l’home banking o tramite l’app fornita dalla banca.

I vantaggi nell’utilizzo di un conto corrente online rispetto ad uno tradizionale sono molteplici e ormai noti a tutti: dai costi di gestione più bassi, alla rapidità nell’aprire un conto in pochi minuti e senza documenti cartacei da inviare, per non parlare della comodità nel gestire i risparmi tramite un’app o tramite l’home banking.

Allo stesso tempo, i conti correnti online garantiscono i massimi livelli di sicurezza, grazie ad un sistema di procedure messe in atto dalle banche per neutralizzare i possibili attacchi esterni (con la complicità dei correntisti che devono prestare la massima attenzione nel fornire i propri dati e le credenziali di accesso al conto).

In ottica di costi, visti i recenti aumenti dei tassi della BCE, aprire e mantenere un conto corrente costa di più rispetto ad un anno fa, in media del 20-25%. Se stai cercando un nuovo conto bancario, dunque, è importante fare attenzione nella scelta del conto corrente.

Se invece non sei attualmente alla ricerca di un nuovo conto, potresti valutare l’ipotesi di chiudere il vecchio per aprirne uno nuovo che offra migliori condizioni che ci permettano di risparmiare. Ciò in virtù del fatto che la chiusura del vecchio conto e l’apertura del nuovo sarebbero operazioni senza costi e che richiedono un minimo sforzo.

Quali banche offrono i conti più convenienti?

Sono numerose le banche in Italia che offrono conti correnti con costi bassi e con servizi evoluti. Data la vastità dell’offerta, per individuare il miglior conto corrente occorre innanzitutto definire il proprio profilo e stabilire quali caratteristiche il conto corrente deve avere. Ad esempio, ci sono alcuni conti correnti online ideati per i giovani, come Buddybank o Revolut. Altri conti sono destinati alle persone giuridiche, come Tot e Qonto.

Per facilitare le ricerche, sul web sono presenti numerosi comparatori bancari che aiutano l’utente a trovare il conto bancario più adatto alle sue esigenze. Dal confronto tra più conti correnti online sarà possibile individuare quello con i minori costi, quello con i servizi più avanzati e, per chi ne avesse bisogno, quello che permette di potersi recare presso una filiale del territorio per compiere alcune operazioni, come ad esempio il versamento di contanti o servizi di consulenza.

Esistono conti correnti online che offrono interessi attivi? Con l’era dei tassi negativi ormai alle spalle, finalmente è possibile beneficiare di tassi attivi sul conto corrente. Uno degli ultimi esempi viene da illimity. Questa banca online remunera la giacenza sui conti correnti fino al 2,5% lordo, il che lascia sperare che altre anche banche italiane seguiranno l’esempio.

Conti correnti e aumento dei tassi: che fare?

Con i numerosi rialzi dei tassi da parte della BCE, il messaggio che ne esce fuori è abbastanza inequivocabile: l’unico modo di proteggersi dall’inflazione è investire i propri soldi, invece che lasciarli fermi sul conto corrente. Si stima infatti che gli italiani stiano perdendo 115 miliardi ogni anno per colpa della liquidità parcheggiata sui conti correnti, la quale viene erosa dall’inflazione che avanza ad un livello dell’8,3%.

Sebbene la maggior parte degli investimenti comportino dei rischi (maggiori o minori a seconda della loro natura), esistono delle soluzioni che permettono di minimizzare se non ridurre i rischi di perdita del capitale. Tra queste, l’opzione preferita dai risparmiatori è quella del conto deposito.

I conti deposito rappresentano un investimento sicuro, fino a centomila euro, grazie alla protezione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. A seconda che le somme siano vincolate oppure no, sarà possibile ottenere dei rendimenti lordi che variano dall’1% fino ad un massimo del 5% con i conti deposito più remunerativi.

Altre alternative al conto deposito, in termini di bassi rischi, possono essere i Titoli di Stato e le obbligazioni ad alto rating. Senza dubbio simili rendimenti non combattono l’inflazione che viaggia a cifre più alte, ma comunque permettono di limitarne i danni. Una buona idea potrebbe essere quella di investire una piccola parte dei propri risparmi sull’azionario o in ETF con un’ottica di medio-lungo periodo.

In conclusione, il conto corrente online è una necessità per gli italiani, che permetta loro di gestire i risparmi ed effettuare in maniera digitale le principali operazioni giornaliere, come farsi accreditare lo stipendio o pagare le utenze. Oltre alla semplicità e praticità, il conto corrente online consente di abbattere i costi tipici dei conti correnti tradizionali e di ottenere dei rendimenti positivi sulla giacenza detenuta sul conto.