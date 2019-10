Concorsi pubblici news 2019: le ultime notizie di oggi 9 ottobre

Leggi questo articolo per conoscere tutte le news e le ultime notizie sui concorsi pubblici del 2019 pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Concorsi pubblici 2019: Domani scade il bando per il servizio civile: oltre 39mila posti disponibili in Italia e all’estero

Entro domani 10 ottobre alle ore 14 deve essere inviata la domanda di partecipazione al servizio civile che seleziona oltre 39mila studenti per progetti in Italia e all’estero della durata di 12 mesi. Tutti i dettagli del bando sono consultabili sul sito istituzionale. Il concorso si rivolge ai giovani dai 18 ai 28 anni e i progetti hanno una durata variabile dagli 8 ai 12 mesi.

Il servizio avrà un orario di 25 ore settimanali e un monte ore annuo variabile tra 1.145 ore l’anno per i progetti della durata di 12 mesi e 765 ore totali per quelli che dureranno 8 mesi. In Italia la retribuzione è di 439,50 euro.

Concorsi pubblici news: concorso per collaboratori parlamentari: assunzioni a tempo indeterminato per 60 persone

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’8 ottobre un bando di concorso per il reclutamento di 60 collaboratori parlamentari.

Concorsi pubblici 2019: concorso per l’assunzione di 11 funzionari di sistemi informatici in Toscana

La Regione Toscana ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di undici unità di personale, di categoria D, profilo professionale di funzionario sistemi informativi e tecnologie, trattamento economico tabellare iniziale D1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere trasmessa con le modalità telematiche riportate nel bando di concorso, entro e non oltre le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (8 ottobre). La scadenza del termine di presentazione delle domande e’ l’8 novembre 2019. Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul sito internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it – “Concorsi e avvisi sul personale”.

Concorsi pubblici news: concorso per l’assunzione di 8 istruttori amministrativi contabili in Provincia di Rimini

Il Comune di San Giovanni Marignano e di Montescudo in provincia di Rimini hanno aperto un bando di concorso per la copertura di otto posti a tempo indeterminato e pieno – profilo “istruttore amministrativo-contabile”, categoria giuridica C, posizione economica C1. Il bando integrale è disponibile sul sito internet: http://www.comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it su amministrazione trasparente – Bandi di Concorso ed all’Albo pretorio. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data di scadenza così determinata verrà indicata sul sito del Comune di San Giovanni in Marignano.

Concorsi pubblici ultime notizie: assunzioni in asilo nido in provincia di Asti in Piemonte: 3 posti

Il Comune di Nizza Monferrato (At) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto a tempo pieno e due posti a tempo parziale di educatore asilo nido, categoria giuridica C, posizione economica C1. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avvenuto il 9 ottobre. Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.nizza.at.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.

Scade il bando per 1514 posti all’Inail e al Ministero del Lavoro

Il prossimo venerdì 11 ottobre scade il bando di concorso per la selezione di 1514 figure professionali da inserire nel ruolo di “ispettore” all’Inail e al Ministero del Lavoro. Il bando completo del maxi concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 agosto 2019 e chi vincerà il posto potrà ottenere un contratto a tempo indeterminato.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata attraverso il modulo on line Step One 2019, che si può trovare sul sito www.Ripam.cloud. È prevista una quota di partecipazione di 10 euro per ogni profilo.

Maxi concorso Inail e Ministero del Lavoro 2019, assunzioni a tempo indeterminato per 1.514 persone