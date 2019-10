Concorsi pubblici news 2019: le ultime notizie di oggi 7 ottobre

Consulta questo articolo per sapere quali sono le ultime notizie sui nuovi concorsi pubblici del 2019 e avere le news aggiornate sugli ultimi bandi pubblicati in Gazzetta ufficiale.

Concorsi pubblici 2019: si cercano 23 agenti di polizia municipale a Prato

La città di Prato ha indetto un concorso per la selezione di 23 agenti di polizia municipale, cat.C1, da assumere con un contratto di formazione e lavoro a tempo pieno. Le domande possono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale avvenuta il 4 ottobre. I l bando e’ integralmente pubblicato sul sito web del Comune di Prato all’indirizzo www.comune.prato.it/lavoro/

Concorsi pubblici news: 6 posti a tempo indeterminato per istruttore amministrativo in provincia di Arezzo

Il comune di Capolona e di Monte San Marino in provincia di Arezzo hanno aperto il bando di concorso per il reclutamento di 6 persone da inserire nel ruolo di istruttore amministrativo contabile, con inquadramento nella categoria giuridica C, posizione economica C1. il contratto sarà a tempo indeterminato con orario full time. Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale (4 ottobre).

Il bando di concorso e le modalita’ di presentazione della domanda sono pubblicati sul sito istituzionale dei rispettivi Comuni nella sezione «Amministrazione trasparente» – «Bandi di concorso».

Per maggiori informazioni basta scrivere all’indirizzo: c.capolona@postacert.toscana.it a mezzo e-mail: info@comune.capolona.ar.it oppure telefonare allo 0575/422705 o allo 0575/421370.

Concorsi pubblici ultime notizie: 8 posti in polizia locale e 6 posti per il ruolo di istruttore amministrativo in provincia di Ancona

Il comune di Falconara Marittima in provincia di Ancona apre alla selezione tramite concorso pubblico di 8 istruttori di polizia locale. Il contratto sarà part-time e a tempo indeterminato. Assunzioni anche per sei istruttori direttivo amministrativo finanziario, cat.D, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario full time.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata al Comune di Falconara Marittima, nelle modalità indicate nel bando, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta ufficiale avvenuta il 4 ottobre. Tutte le informazioni sul bando sono consultabili sul sito del Comune: www.comune.falconara-marittima.an.it

Questa settimana scade il bando per il servizio civile

Il prossimo giovedì 10 ottobre è il termine ultimo per inviare la domanda di partecipazione al servizio civile. E’ previsto il reclutamento di 39,646 ragazzi dai 18 ai 28 anni che possono iscriversi al bando con questo link.

Scade il bando per 1514 posti all’Inail e al Ministero del Lavoro

Il prossimo venerdì 11 ottobre scade il bando di concorso per la selezione di 1514 figure professionali da inserire nel ruolo di “ispettore” all’Inail e al Ministero del Lavoro. Il bando completo del maxi concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 agosto 2019 e chi vincerà il posto potrà ottenere un contratto a tempo indeterminato.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata attraverso il modulo on line Step One 2019, che si può trovare sul sito www.Ripam.cloud. È prevista una quota di partecipazione di 10 euro per ogni profilo.

Maxi concorso Inail e Ministero del Lavoro 2019, assunzioni a tempo indeterminato per 1.514 persone