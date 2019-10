Concorsi pubblici news 2019 oggi:

In questo articolo sono disponibili tutte le news sui concorsi pubblici 2019 e le ultime notizie pubblicate sulla Gazzetta ufficiale.

Concorsi pubblici news 2019: Genova assume 32 funzionari nell’amministrazione pubblica

La Città metropolitana di Genova ha indetto otto concorsi pubblici, per esami, per la copertura di 32 posti in categoria D1 a tempo pieno e indeterminato per laselezione di 32 funzionari distribuiti come segue:

otto posti, profilo professionale di funzionario – Area amministrazione con competenze giuridiche;

quattro posti, profilo professionale di funzionario – Area amministrazione con competenze tecnico economiche;

due posti, profilo professionale di funzionario – Area amministrazione con competenze socio-economiche;

tre posti, profilo professionale di funzionario – Area tecnica con competenze tecnico gestionali;

un posto, profilo professionale di funzionario – Area tecnica con competenze ambiente e territorio;

undici posti, profilo professionale di funzionario – Area tecnica per servizi di ingegneria e architettura;

due posti, profilo professionale di funzionario – Area informatica con competenze nei servizi informativi;

un posto, profilo professionale di funzionario – Area informatica con competenze nella gestione reti.

Il bando completo è disponibile sul sito della Citta’ metropolitana di Genova: www.cittametropolitana.genova.it

Concorsi pubblici ultime notizie: il comune di Nuoro ricerca 19 contabili

Il comune di Nuoro ha indetto un concorso pubblico per la selezione di dieci posti di istruttore amministrativo contabile, cat. C, Il bando scade a 30 giorni di distanza dalla pubblicazione che è stata il 4 ottbre. Tutti i dettagli sono consultabile sulla pagina del Comune all’indirizzo www.comune.nuoro.it

Concorsi pubblici 2019: questa settimana scade il bando per il servizio civile

Il prossimo giovedì 10 ottobre è il termine ultimo per inviare la domanda di partecipazione al servizio civile. E’ previsto il reclutamento di 39,646 ragazzi dai 18 ai 28 anni che possono iscriversi al bando con questo link.

Concorsi news: scade il bando per 1514 posti all’Inail e al Ministero del Lavoro

Il prossimo venerdì 11 ottobre scade il bando di concorso per la selezione di 1514 figure professionali da inserire nel ruolo di “ispettore” all’Inail e al Ministero del Lavoro. Il bando completo del maxi concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 agosto 2019 e chi vincerà il posto potrà ottenere un contratto a tempo indeterminato.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata attraverso il modulo on line Step One 2019, che si può trovare sul sito www.Ripam.cloud. È prevista una quota di partecipazione di 10 euro per ogni profilo.

Tutti i dettagli sul concorso dell’Inail e del Ministero del Lavoro

Concorsi pubblici 2019: 100 posti disponibili per istruttore amministrativo a Torino

La città di Torino ha indetto un nuovo bando di concorso per la selezione di cento istruttori amministrativi di categoria C da inserire nel personale del Comune. Il termine ultimo per rinviare le domande è il 28 ottobre 2019 alle ore 13 e tutti i dettagli per inviare la domanda si possono trovare online sul sito del comune a questo link.