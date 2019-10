Concorsi pubblici 2019 ultime notizie e news aggiornate

In questo articolo puoi trovare una breve selezione di tutti i principali concorsi pubblici 2019 pubblicati in Gazzetta ufficiale, con informazioni utili e news aggiornate sui bandi, le prove e le scadenze in arrivo.

Concorsi pubblici 2019: 153 posti per infermieri a Latina

L’azienda sanitaria locale di Latina, nel Lazio, ha aperto alla selezione di 153 infermieri cat,D da assumere a tempo indeterminato copertura a tempo indeterminato.

Quaranta posti sono disponibili presso l’Azienda sanitaria locale di Latina e di questi dodici sono riservati ai volontari delle Forze Armate; altri dodici posti sono riservati al personale interno; sedici posti invece non sono riservati. Altri 33 infermieri saranno assunti presso L’Azienda sanitaria locale di Frosinone e tra questi dieci sono riservati alle Forze armate; sei al personale interno e diciassette posti risultano non riservati.

Gli ultimi ottanta posti sono invece disponibili presso L’Azienda sanitaria locale di Viterbo di cui: ventiquattro riservati in favore dei volontari delle Forze Armate e cinquantasei posti non riservati.

Nella domanda il candidato dovrà indicare tre preferenze (Asl Frosinone, Asl Latina, Asl Viterbo) in ordine di gradimento. Per la partecipazione al concorso sono necessari i seguenti requisiti: la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea, il possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sara’ effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio, un diploma di laurea in infermieristica afferente alla classe SNT/1 o abilitante alla professione sanitaria di infermiere (diploma universitario in scienze infermieristiche), l’iscrizione all’albo professionale.

La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente in forma telematica e deve contenere le richieste dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal bando. L’invio della domanda deve avvenire entro il termine del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (22 ottobre).

Pubblicate date preselettive concorso Ministero della Giustizia

Sono state pubblicate le date delle prove preselettive del concorso pubblico indetto dal ministero della Giustizia per la selezione di 2329 unità di personale, da inserire nel ruolo di funzionario. Le prove si svolgeranno a Roma dal 12 al 18 novembre 2019. I vincitori del concorso otterranno un posto a tempo indeterminato mentre la retribuzione corrisponderà alla fascia economica F1 del contratto nazionale.

