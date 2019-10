Concorsi pubblici 2019, concorso ordinario scuola secondaria: le prove, il programma e le date

In questo articolo puoi avere un quadro veloce e sintetico delle ultime notizie sui nuovi concorsi pubblici 2019, con tutte le news aggiornate sui bandi più recenti pubblicati sulla gazzetta ufficiale.

Concorso scuola secondaria 2019 : prove e programmi

Uno dei concorsi pubblici più attesi del 2019 è il concorso straordinario per docenti che è stato approvato nel Consiglio dei ministri del 10 ottobre insieme a quello ordinario. Il parlamento adesso dovrà decidere entro 60 giorni se e come modificare il testo del Decreto legge approvato.

I posti disponibili comprensivi anche del concorso ordinario sono 24mila e per accedere è necessario essere in possesso dei crediti previsti dalla propria classe di concorso, oltre ai 24 CFU in materie psico-pedaggiche.

Il concorso prevede sicuramente una prima prova scritta preselettiva a risposta multipla, che sarà ritenuta superata con un punteggio di 7 punti su 10. La prova verterà sulle materie per le quali si concorre. Una volta vinto il concorso si accederà a un anno di prova al termine del quale ci sarà un ulteriore prova orale finale.

