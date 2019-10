Maxi Concorso Inps, 5.500 posti di lavoro per impiegati

Concorsi pubblici news: concorso al Senato per diplomati

Per rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie e le news sui concorsi pubblici 2019 puoi consultare questo articolo contenente tutti i nuovi bandi pubblicati in Gazzetta ufficiale.

Maxi Concorso Inps: in arrivo 5.500 posti di lavoro per impiegati

A novembre uscirà uno dei concorsi del 2019 più attesi: il bando per l’assunzione di 5.500 impiegati all’Inps. Il concorso è stato annunciato lo scorso luglio dal presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale Tridico e da Luigi Di Maio. Il bando sarà destinato a diplomati e figure specializzati ma per riuscire ad avere tutte le informazioni sul bando sarà necessario attendere ancora qualche settimana, continuando a monitorare tutti gli annunci della Gazzetta ufficiale.

Concorsi pubblici 2019: concorso al Senato per diplomati, 60 posti a tempo indeterminato

Il Senato ha indetto un concorso per 60 coadiutori parlamentari e per partecipare basterà il diploma di scuola media superiore. Le candidature devono essere inviate entro le 18 dell’8 novembre 2019. L’annuncio del bando è consultabile sulla Gazzetta ufficiale dell’8 ottobre. Il voto del diploma deve essere di almeno 39/60 o 65/100. Gli altri requisiti sono un’età tra i 18 e i 45 anni, l’idoneità all’impiego e l’assenza di condanne penali. Ci sarà una prima prova preselettiva, uno scritto con domande su materie di diritto costituzionale, storia d’Italia e inglese.

Ci sarà infine un test di dattilografia e una prova in una seconda lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco. I vincitori si occuperanno al Senato di organizzazione delle attività, segreteria e rapporti con l’utenza.

Concorso per 616 operatori giudiziari al Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per l’assunzione di 616 operatori giudiziari. I requisiti sono il raggiungimento della maggiore età e il diploma di scuola media e l’iscrizione ad un centro per l’impiego. Il contratto è a tempo indeterminato. La selezione sarà effettuata dalle corti d’Appello e per essere assunti è sufficiente un colloquio, non ci saranno ulteriori prove.

Concorsi pubblici news ultime notizie: prorogata la scadenza per il servizio civile

Intanto, è stata prorogata al 17 ottobre alle ore 14.00 la scadenza per presentare la domanda di partecipazione al servizio civile.

Potrebbero interessarti Spread Italia: Btp/Bund oggi martedì 15 ottobre 2019 in tempo reale Reddito di cittadinanza, sul sito Inps un test per sapere se si hanno i requisiti Pensioni, Renzi all'attacco di Quota 100

Concorso Rai 2019 per giornalisti: pubblicato il bando