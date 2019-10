Concorsi pubblici news: concorso per 626 posti nell’arma dei carabinieri

Nell’articolo sono disponibili tutte le news e le ultime notizie sui concorsi pubblici del 2019 e i nuovi bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Concorsi ultime notizie: concorso per 626 posti nell’arma dei carabinieri

Il Direttore Generale del Ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico per l’ammissione al decimo corso triennale 2020/2023 di 626 allievi carabinieri del ruolo di ispettori.

Possono accedere al concorso sia i militari dell’arma dei carabinieri, che ricoprono il ruolo di sovrintendenti, appuntati o anche allievi semplici, che i cittadini italiani che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:

diploma di scuola secondaria di II grado;

aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 26° anno di età;

consenso dei genitori o di chi ne fa le veci;

diritto elettorale attivo;

assenza di carichi pendenti e procedimenti penali in corso;

non essere mai stati obiettori di coscienza.

Il concorso prevede un esame preliminare, una prova scritta per verificare la conoscenza della lingua italiana, un esame orale, un test opzionale di lingua straniera, test attitudinali, controlli psicofisici e test di efficienza fisica.

Per partecipare al concorso, bisogna inviare la domanda di ammissione al bando solo ed esclusivamente per via telematica al sito ufficiale dell’arma dei carabinieri entro lunedì 11 novembre.

Tuttavia, prima di inviare la propria candidatura, è opportuno sapere che bisogna essere in possesso dello Spid, il sistema pubblico di identità digitale, o in alternativa di un apposito lettore di smart-card che sia in grado di leggere la carta nazionale dei servizi.

Il provvedimento sarà oggetto della supervisione decretata dalla norma in vigore e divulgato sulla Gazzetta Ufficiale.

Concorsi pubblici 2019: prorogata la scadenza per il servizio civile

Intanto, è stata prorogata al 17 ottobre alle ore 14.00 la scadenza per presentare la domanda di partecipazione al servizio civile.

Il concorso è riservato a 39mila studenti per progetti in Italia e all’estero e si rivolge ai giovani dai 18 ai 28 anni e i progetti hanno una durata variabile dagli 8 ai 12 mesi. L’orario previsto è di 25 ore a settimana per un totale di 1.145 ore all’anno per i progetti della durata di 12 mesi e 765 ore totali per quelli che dureranno 8 mesi.

