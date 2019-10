Concorsi pubblici news 2019: domani scade il bando all’Inail per 1415 assunzioni

Nel seguente articolo sono disponibili tutte le news e le ultime notizie sui concorsi pubblici del 2019 e i nuovi bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Concorsi pubblici news: domani scade il bando per 1514 posti all’Inail e al Ministero del Lavoro

Domani venerdì 11 ottobre scade il bando di concorso per la selezione di 1514 figure professionali da inserire nel ruolo di “ispettore” all’Inail e al Ministero del Lavoro. Il bando completo del maxi concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 agosto 2019 e chi vincerà il posto potrà ottenere un contratto a tempo indeterminato. Verranno selezionati:

691 ispettori del lavoro, Area III – F1, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

131 funzionari area amministrativa giuridico contenzioso, Area III – F1, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

635 funzionari profilo professionale amministrativo, Area C, livello economico C1, da inquadrare nei ruoli dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

57 funzionari area amministrativa giuridico contenzioso, Area III – F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata attraverso il modulo on line Step One 2019, che si può trovare sul sito www.Ripam.cloud. È prevista una quota di partecipazione di 10 euro.

Maxi concorso Inail e Ministero del Lavoro 2019, assunzioni a tempo indeterminato per 1.514 persone

Concorsi pubblici 2019: prorogata la scadenza per il servizio civile: oltre 39mila posti disponibili in Italia e all’estero

La scadenza per presentare la domanda di partecipazione al servizio civile è stata prorogata di una settimana: non scadrà quindi oggi 10 ottobre alle ore 14 ma scadrà il 17 ottobre alle ore 14.00.

civile che seleziona oltre 39mila studenti per progetti in Italia e all’estero della durata di 12 mesi. Tutti i dettagli del bando sono consultabili sul sito istituzionale. Il concorso si rivolge ai giovani dai 18 ai 28 anni e i progetti hanno una durata variabile dagli 8 ai 12 mesi.

La proroga è stata richiesta da enti e Regioni che hanno ritenuto opportuno concedere qualche giorno in più ai ragazzi che vogliono partecipare: la procedura di iscrizione quest’anno è più rapida perché è solo on line, e basta accedere alla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it, tuttavia ci sono alcune complicazioni. Per partecipare è necessario avere la SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale e in molti si sono trovati a farla all’ultimo istante.

Il servizio civile seleziona oltre 39mila studenti per progetti in Italia e all’estero. Il concorso si rivolge ai giovani dai 18 ai 28 anni e i progetti hanno una durata variabile dagli 8 ai 12 mesi. L’orario previsto è di 25 ore a settimana per un totale di 1.145 ore all’anno per i progetti della durata di 12 mesi e 765 ore totali per quelli che dureranno 8 mesi. La retribuzione per il servizio civile in Italia è di 439,50 euro, all’estero si sommano a questa cifra dai 13 ai 15 euro al giorno per vitto e alloggio.

Concorsi pubblici news: concorso per collaboratori parlamentari: assunzioni a tempo indeterminato per 60 persone

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’8 ottobre un bando di concorso per il reclutamento di 60 collaboratori parlamentari.

Concorsi pubblici 2019: concorso per l’assunzione di 11 funzionari di sistemi informatici in Toscana

La Regione Toscana ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di undici unità di personale, di categoria D, profilo professionale di funzionario sistemi informativi e tecnologie, trattamento economico tabellare iniziale D1. La scadenza del termine di presentazione delle domande è l’8 novembre 2019.