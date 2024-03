Chiara Ferragni esce dal consiglio di amministrazione di Tod’s: dal 2021 ha partecipato a solo 3 riunioni su 17

Chiara Ferragni esce dal consiglio di amministrazione di Tod’s

Chiara Ferragni esce dal consiglio di amministrazione di Tod’s, il noto marchio di calzature e pelletteria di lusso. A dare la notizia è stata l’agenzia Radiocor che ha visionato i candidati per il rinnovo del cda.

Tra i nomi non vi è per l’appunto quello dell’influencer che era entrata nel consiglio d’amministrazione di Tod’s nel 2021. Diego Della Valle, che detiene la maggioranza del pacchetto azionario, aveva recentemente commentato i guai giudiziari dell’imprenditrici affermando: “Con noi Chiara Ferragni è sempre stata correttissima, ha fatto delle belle cose di beneficenza.

Non vogliamo occuparci in modo frettoloso di un discorso che riguarda la dignità delle persone”.

Chiara Ferragni è entrata nel cda di Tod’s il 21 aprile 2021. Secondo il Sole 24 Ore ha partecipato ad appena tre riunioni su diciassette totali con un tasso dell’assenteismo dell’82,4%.

Attraverso un comunicato, comunque, Tod’s ha precisato che il caso Balocco e i problemi giudiziari di Chiara Ferragni non c’entrano nulla con l’uscita dell’influencer dal cda.

“Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa in merito alla mancata conferma di alcuni componenti del consiglio di amministrazione di Tod’s S.p.A., DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. sottolinea che l’intero consiglio di amministrazione di Tod’s S.p.A. è giunto alla naturale scadenza triennale di mandato. Pertanto tutti gli amministratori decadono e DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. ha provveduto a presentare una nuova lista di candidati composta in conformità con quanto previsto dagli accordi conclusi con L Catterton e comunicati al mercato in data 15 febbraio 2024”.