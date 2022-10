I sindaci non scendono in piazza con gli aderenti al movimento “Don’t Pay” che si organizzano e durante le manifestazioni bruciano le bollette, ma stanno iniziando ad assaporare l’aumento ingente delle spese che i Comuni devono sostenere. E’ molto chiaro l’appello al nuovo governo del delegato al Fisco locale dell’Anci Alessandro Canelli: “Bisogna cominciare a ragionare su un miliardo di euro in più per i Comuni da qui a fine anno”. Soldi “in più” perché già a metà settembre è stato approvato un provvedimento che stanziava 350 milioni di euro per i comuni e 50 milioni per le città metropolitane e province. Ma non bastano. “Si rischia di dover fermare i tram, tenere parti delle città al buio, spegnere completamente le luci sui monumenti e razionare i riscaldamenti”- ha continuato Canelli – “Mercoledì sarò a Roma per parlare di questa situazione con il presidente Antonio Decaro, vedremo che risposte ci arriveranno da Palazzo Chigi”.

A vedersela brutta è anche la ricca Milano, come conferma il Sindaco Sala: “I Comuni non hanno risorse per poter aiutare i cittadini, questa è la triste realtà. Abbiamo anche noi una bolletta che fa spavento”. Il primo cittadino di Milano condivide la proposta dell’Anci: “In questa fase credo che serva dare sostegno e pompare la moneta. Una volta lo si faceva per incrementare i consumi, oggi per far sopravvivere il sistema. L’aiuto deve arrivare dal governo, anzi dall’Europa”.