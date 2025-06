Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo, nominato “European Banker of the Year 2024”

Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, è stato nominato “European Banker of the Year 2024” dall’associazione di giornalisti economico-finanziari internazionali “The Group of 20+1”. Un prestigioso riconoscimento che premia il duro lavoro di questi mesi. Tra le motivazioni che hanno portato all’assegnazione: gli eccellenti risultati realizzati con continuità, quale marchio distintivo di Intesa Sanpaolo sotto la guida di Messina, che dal maggio 2013 ha portato la Banca a diventare uno degli istituti più redditizi e al contempo più solidi d’Europa. Il dividendo record di oltre sei miliardi di euro che quest’anno verrà distribuito agli azionisti: con Messina alla guida della Banca, il valore di Borsa è più che triplicato e, con una capitalizzazione ormai ben superiore agli 80 miliardi di euro, Intesa Sanpaolo si posiziona ai vertici del panorama bancario europeo. E ancora il più alto utile netto nella storia dell’istituto realizzato da Intesa Sanpaolo nel 2024, che ha gettato le basi per un’ulteriore proroga del suo mandato oltre il 2025.

Tra i motivi del riconoscimento anche l’impegno di Intesa Sanpaolo a supporto della transizione ecologica, con oltre 70 miliardi di euro erogati dal 2021 per sostenere la trasformazione dell’economia in un’ottica di maggiore sostenibilità. E ancora il ruolo della Banca nell’ambito della responsabilità sociale: sotto la guida di Messina, Intesa Sanpaolo ha varato significativi programmi per contribuire alla coesione sociale in Italia, con un impegno di 2,5 miliardi di euro.

“The Group of 20+1” è un’associazione di giornalisti economico-finanziari internazionali di primo piano, con sede a Francoforte sul Meno, avviata da dfv Euro Finance Group. Il premio viene assegnato ogni anno dal 1994 nell’ambito dell’Euro Finance Week.