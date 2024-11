I segni del cambiamento climatico sono sempre più evidenti e preoccupanti. Dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi per salvare il Pianeta. Per questo è necessario puntare con forza sulla transizione e cambiare le nostre abitudini, se vogliamo garantire un futuro sereno alle prossime generazioni. Anche le grandi aziende devono guardare a questi temi con responsabilità e lungimiranza, attuando scelte consapevoli.

Anche di questo ha parlato Federica Calvetti, ESG Coordinator di Eurizon. Durante il Salone SRI del 19 novembre a Palazzo Mezzanotte in Borsa Italiana, è intervenuta alla conferenza “Alzare l’asticella: la sostenibilità diventa transizione”, dichiarando: “Il tema della transizione è destinato ad acquistare sempre più importanza anche per il settore del risparmio gestito alla luce sia delle maggiori sfide ambientali e sociali che la nostra società e le industrie devono affrontare, sia del contesto di mercato in costante evoluzione. Per coglierne le opportunità garantendo un approccio responsabile agli investimenti, è fondamentale innanzitutto comunicare chiaramente alle società partecipate le aspettative e dotarsi di strumenti di valutazione oggettivi, trasparenti e fondati su obiettivi realistici”.

A tale proposito si segnala che nell’ambito dello Stewardship Target previsto da Net Zero Asset Management Initiatives (NZAMI), al 30 settembre 2024 Eurizon ha svolto attività di engagement con 70 società pari al 71% delle emissioni finanziate dal portafoglio di riferimento dell’iniziativa, superando il target intermedio del 70% entro il 2025 che rientrava tra gli obiettivi dichiarati dopo l’adesione alle iniziative Net Zero, finalizzati a raggiungere entro il 2050 la neutralità delle emissioni nette di gas serra dei patrimoni gestiti.

Si segnala inoltre che, nella serata iniziale del Salone SRI 2024, Eurizon è stata premiata agli ESG Identity Awards in sei categorie:

1° nella categoria ESG.IAMA 2024

1° nella categoria CORPORATE ESG IDENTITY 2024

2° nella categoria ESG INVESTMENT PROCESS 2024

1° nella categoria ESG IDENTITY EXTENDED 2024

1° nella categoria LARGE SIZE 2024

1° nella categoria SGR ITALIANA 2024

Il 20 novembre la dottoressa Calvetti è intervenuta durante l’evento organizzato da Assogestioni “Board-shareholder dialogue: Policy Debate, Legal Constraints and Best Practices” a Roma, evidenziando che “lo sviluppo del dialogo tra società partecipate e azionisti riveste un’importanza strategica alla luce di un contesto di mercato sempre più complesso e dinamico. La comunicazione aperta e costante favorisce la trasparenza, rafforza la fiducia e permette di allineare le strategie aziendali con le aspettative del mondo finanziario, contribuendo quindi a realizzare piani industriali efficaci, che tengano conto di tutti gli Stakeholder, e in grado di adattarsi alle esigenze del mercato.”

È importante sottolineare che nell’ambito dell’impegno sulla Corporate Governance, nei primi nove mesi del 2024 Eurizon Capital SGR ha preso parte a 1399 assemblee degli azionisti, di cui il 91% di emittenti quotati all’estero, e ha condotto 625 attività di engagement, di cui il 38% su tematiche ESG.