A New York la 6a edizione del “Business Care International Award”

Il 26 ottobre, presso il Consolato Generale d’Italia di New York, si terrà la sesta edizione del “Business Care International Award”. L’evento, organizzato sotto la supervisione del consiglio di amministrazione di “Business Care Communications” e in collaborazione con i principali partner come Trend Group USA, Highgate Hotels, ITA Airways e i media partner RAI Italia, LaPresse e Sole24 Ore, premierà sette figure di spicco a livello globale.

I premiati di quest’anno includono:

Alberto Milani, Presidente della Italy America Chamber of Commerce

Mauro Porcini, Chief Design Officer di Pepsico USA

Pasquale Santangeli, Cardiologo presso la Cleveland Clinic (Cleveland, Ohio)

Maria Rita Grieco, Vicedirettrice del TG1 RAI

Maria Luisa Rossi Hawkins, Caporedattore di Mediaset NY & USA

Sally Fischer, Presidente di Sally Fischer Public Relations

Rosario Procino, Fondatore e Direttore del Ristorante Ribalta NY

Una novità significativa di quest’anno è l’introduzione del “Premio Speciale per il Miglior Imprenditore Italiano negli Stati Uniti d’America 2023/2024” nel contesto del “Business Care International Award”. Questo speciale riconoscimento, ideato da “Business Care Communication,” è stato creato per onorare coloro che hanno dimostrato coraggio, visione, talento e passione, rappresentando l’identità italiana che ha conquistato gli Stati Uniti con dedizione e tenacia, superando ogni ostacolo.

Il Presidente di Business Care Communication, Massimo Veccia, ha commentato: “Questo nuovo premio speciale riflette gli esempi straordinari di imprenditorialità italiana negli Stati Uniti e celebra coloro che hanno contribuito a far rinascere l’America.”

L’evento sarà presieduto da rappresentanti del Parlamento Italiano, tra cui l’Onorevole Avvocato Nicola Ottaviani, Segretario parlamentare della V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE), e l’Onorevole Ing. Christian di Sanzo, Membro della COMMISSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO.

La cerimonia di premiazione avverrà in presenza di rappresentanti delle istituzioni, dei media e delle comunità italiane in Nordamerica. Tra i principali relatori dell’evento figurano il Console Generale d’Italia, Fabrizio di Michele, che riceverà il primo “Business Care International Award – New York 2023”, Massimo Veccia, Presidente di Business Care Communication by Learn Italy USA, e il Dott. Silvana Mangione, Vice Segretario Generale CGIE.