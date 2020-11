Arrivano i buoni spesa per Natale: come ottenerli, chi ne ha diritto

“Per non lasciare indietro nessuno – ha spiegato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri – abbiamo previsto un fondo di 400 milioni di euro da destinare ai Comuni, per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà attraverso l’erogazione di buoni spesa e generi di prima necessità, come avvenne durante la prima fase della pandemia”.

Con il Ristori ter arriva dunque uno speciale fondo, già messo in pista durante la prima ondata del virus, che verrà gestito anche questa volta dai Comuni e il meccanismo di erogazione sarà lo stesso a quanto si è appreso finora.

Sulle tempistiche si legge nella bozza del testo che verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale che al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare è istituito nello stato di previsione del ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro da erogare a ciascun Comune entro 7 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge. Alla fine di marzo il governo aveva autorizzato per la prima volta lo stanziamento di 400 milioni di euro per aiutare con i buoni spesa le famiglie senza reddito a causa del lockdown e secondo i calcoli dell’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, la misura ha raggiunto oltre 4 milioni di persone. Già all’inizio di dicembre i Comuni saranno in condizione di distribuire i nuovi aiuti alle famiglie e a quanti si trovano in difficoltà in ragione della pandemia.

Buoni spesa: come ottenerli

Il testo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, ma nella bozza in circolazione si legge: “Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del ministero dell’Interno, un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge”

Gli importi varieranno in base al Comune di appartenenza: a Roma durante la prima ondata sono arrivati a valere fino a 500 euro per le famiglie composte da 5 o più persone. I buoni spesa potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari nei negozi indicati in un elenco pubblicato dai Comuni sui propri siti.

Le amministrazioni comunali, in alternativa, potranno decidere di non erogare alcun tipo di bonus spesa, ma potranno decidere di consegnare la spesa a domicilio a quelle famiglie che ne avrebbero diritto.

Potrebbero interessarti Autostrade, arriva Laghi: l’ex commissario di Ilva e Alitalia Come funziona l'extra cashback di Natale: fino a 150 euro Il Cdm approva il decreto Ristori ter: aiuti per 2 miliardi