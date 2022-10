Borsa italiana oggi, 10 ottobre 2022: tutti i dati in tempo reale

La chiusura della borsa italiana di oggi, 10 ottobre 2022, di seguito tutti i dati:

Notizia in aggiornamento

Come funziona la borsa

La borsa è un mercato finanziario regolamentato dove è possibile scambiarsi azioni, obbligazioni, valute e altri asset. E’ “regolamentato” perché emittenti, negoziazioni e operatori finanziari sono tenuti a rispettare requisiti specifici. In Italia alcuni enti come Borsa Italiana SpA e CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) verificano il rispetto di questi requisiti. La borsa è inoltre un mercato finanziario secondario, vale a dire che gli strumenti finanziari che la interessano sono già in circolazione. Da una lato ci sono i compratori, che acquistano titoli, e dall’altro chi vuole cedere i propri. I primi si augurano che un titolo aumenti di valore, i secondi vendono perché immaginano che rimarrà stabile o diminuirà.