Anomalia sui conti Bnl: i clienti si trovano addebiti multipli e saldi azzerati. Poi la banca risolve il problema

Nel mattino di oggi, sabato 30 marzo, diversi clienti di Bnl, banca del gruppo Bnp Paribas, hanno registrato addebiti multipli sul proprio conto corrente, con il risultato di vedere in alcuni casi il saldo azzerato o negativo. Si è trattato di un problema tecnico a cui l’istituto di credito ha provveduto a rimediare nel giro di qualche ora.

“Informiamo che è stata ripristinata la situazione corretta relativa all’anomalia che ha generato addebiti multipli sui movimenti di conto corrente”, si legge in un messaggio pubblicato dall’istituto sui propri account social. “Il numero del Servizio Clienti, che prima non era raggiungibile per l’eccessivo volume di chiamate in entrata, sta tornando regolarmente accessibile anche grazie al rafforzamento del servizio per rispondere alle richieste. Ci scusiamo per il disagio”.

In un avviso pubblicato sull’app della banca si legge invece: “Potresti riscontrare addebiti multipli sui movimenti di Conto Corrente. Abbiamo individuato la causa dell’anomalia e stiamo già lavorando per ripristinare la situazione corretta nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio”.

Un correntista di Catanzaro si è visto addebitare nove volte le due rate che aveva in scadenza oggi. “Nel giro di pochi minuti – racconta su Facebook – sono stato sommerso di messaggi analoghi da parte di altri nelle stesse condizioni. Almeno un centinaio. Purtroppo, però, nel mio caso il totale che mi è stato addebitato, per ben nove volte, ha superato la somma di 5mila e rotti euro, lasciandomi praticamente al senza soldi”.

“Considerato che oggi sono impossibilitato a utilizzare la mia carta di credito e che domani e lunedì gli esercizi commerciali sono chiusi, non potrò nemmeno fare la spesa”, lamenta il cliente. “Immaginate il disagio che sono costretto a subire. Una cosa inaccettabile”.

