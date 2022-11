Black Friday Ryanair: come funziona, quando inizia, quali sono i biglietti scontati

Se c’è un’offerta a cui è difficile resistere è proprio quella che riguarda i voli. Specie ora che i prezzi dei biglietti aerei sono schizzati alle stelle. Con la settimana del black friday Ryanair apre le porte di una buona occasione, imperdibile per i viaggiatori accaniti. La compagnia low cost èha lanciato infatti ben 8 giorni di sconti strepitosi sui suoi voli.

Da ieri è possibile acquistare a prezzi ridottissimi biglietti per viaggiare in Italia e in Europa a dicembre 2022 e fino all’estate 2023. Ogni giorno una promozione diversa.

Solitamente dovrebbe essere un solo giorno di sconti, ma Ryanair ha voluto strafare per questo Black Friday 2022 ed ha creato un’intera settimana detta Cyber Weeked ha reso note le date. La Cyber Week di Ryanair inizia il 21 novembre e terminerà il 28 novembre 2022. Ogni giorno allo scattare della mezzanotte verrà annunciata sul sito ufficiale l’offerta del giorno. In questi 8 giorni sarà possibile acquistare biglietti a partire da 9.99 per volare nelle oltre 200 destinazioni del network.

L’offerta di Ryanair è un’occasione ghiottissima per prendere i biglietti per le prossime vacanze di Natale. Magari per andare a vedere le luminarie o i mercatini di Natale. Da non perdere Londra che durante il periodo Natalizio è un trionfo di luci o Parigi con i mercatini lungo gli Champs Elysee.

Il prezzo che vedete sponsorizzato si riferisce alla tariffa base, ovvero quella che consente di salire a bordo solo con una piccola borsa che va sistemata sotto il sedile. Se volete portare con voi anche un trolley dovete acquistare il priority o la tariffa flexi. Considerate dunque almeno 25 euro in più. In ogni caso vale la pena acquistare i biglietti con l’offerta del Black Friday Ryanair. Siamo convinti che troverete il volo giusto per voi!