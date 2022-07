Bill Gates: “Donerò tutto il mio patrimonio”. Uscirà dalla lista dei più ricchi

Bill Gates vuole donare tutto il suo patrimonio alla Fondazione creata insieme all’ex moglie Melinda French Gates nel 2000. In questo modo uscirà “dalla lista delle persone più ricche del mondo”, ha spiegato su Twitter. Il fondatore di Microsoft, secondo l’annuale classifica di Forbes, è il quarto uomo più ricco del mondo con un patrimonio di circa 129 miliardi di dollari.

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people.

— Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022