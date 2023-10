Banca Ifis: il progetto Kaleidos vince il “Premio Areté” per l’Eccellenza nella Comunicazione Finanziaria Responsabile

Kaleidos, il Social Impact Lab di Banca Ifis, ha ricevuto il prestigioso Premio Areté 2023 per la Comunicazione Finanziaria Responsabile. Questo riconoscimento è stato consegnato nell’ambito dell’11ª edizione del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, tenutosi presso l’Università Bocconi di Milano.

Il Premio Areté è stato assegnato in particolare per il modello di “Misurazione d’Impatto” sviluppato da Banca Ifis in collaborazione con il team del Politecnico di Milano, guidato dal Prof. Mario Calderini. Questo modello è stato creato per valutare in modo tangibile il valore generato dalla Banca attraverso le sue iniziative all’interno di Kaleidos. Questo rappresenta un significativo passo in avanti nell’ambito della sostenibilità aziendale poiché traduce la componente “S” dell’acronimo ESG (Environmental, Social e Governance) in obiettivi concreti e risultati misurabili. Già dalla sua prima applicazione nel 2022, il modello ha dimostrato di generare un impatto significativo: ogni euro investito da Banca Ifis in progetti sociali ha generato in media 3,3 euro di valore per la comunità.

Il Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, ha dichiarato: “Il ‘Premio Areté è un importante riconoscimento al valore di Kaleidos, un progetto che esprime l’essenza del nostro operare bancario: creare profitto generando, al contempo, valore sociale per persone e comunità. Un valore positivo, ma soprattutto tangibile, grazie alla metodologia innovativa di misurazione dell’Impatto che abbiamo sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Milano. Attraverso questo modello potremo essere ancora più efficaci nel creare valore per i nostri territori. Quei territori dove si trovano le piccole e medie imprese che, da oltre quarant’anni, accompagniamo nel percorso di crescita con i nostri prodotti e servizi, e con la competenza delle nostre persone.”

Oltre al modello di “Misurazione d’Impatto,” Kaleidos è un progetto completo che opera in tre aree chiave: comunità inclusive, cultura e territorio, e benessere delle persone. Con un piano triennale di investimenti di 6 milioni di euro, finora sono state realizzate 25 iniziative sociali. Tra queste, Banca Ifis ha destinato 3 milioni di euro all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù per la ricerca contro i tumori maligni del sistema nervoso centrale che colpiscono bambini e giovani adulti. Inoltre, ha sostenuto il progetto contro l’infarto del miocardio presso Villa Salus di Mestre. Per i dipendenti, è stato lanciato il progetto “Nuvola della Salute,” che comprende iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, la promozione della prevenzione del tumore al seno, e il servizio di consulenza “Welfood” che offre ai dipendenti accesso a professionisti esperti in benessere, come psicologi e nutrizionisti.

Nel campo culturale, Banca Ifis ha inaugurato il Parco Internazionale di Scultura di Banca Ifis a Villa Fürstenberg, a Mestre, contenente opere di scultura contemporanea di artisti italiani e internazionali. Questo progetto fa parte dell’iniziativa “Economia della Bellezza,” che mira a valorizzare il patrimonio artistico italiano e l’imprenditoria sostenuta dalla Banca tramite i suoi prodotti e servizi.