Assegno familiare Inps 2021: chi può richiederlo, come si fa

A partire dall’1 marzo 2022, sarà possibile ricevere l’assegno famigliare Inps 2021, o meglio conosciuto a tutti gli effetti come l’assegno unico universale. Ogni famiglia può richiedere il sostegno economico da parte dell’Inps, che viene calcolato in base all’ISEE del nucleo famigliare e al numero di figli a carico. Si tratta di un importante sostegno economico per le famiglie italiane costrette a fronteggiare rincari di varia natura, soprattutto nell’ultimo periodo segnato dal Covid e durante la guerra tra Russia e Ucraina. Ma come funziona l’assegno famigliare Inps 2021? Chi può richiederlo e come si fa?

Chi può richiederlo e come si fa

Chi può richiedere l’assegno famigliare unico? Tutti, a quanto pare. A prescindere da quale sia la condizione lavorativa, qualsiasi genitore o tutore legale può chiedere il sostegno economico dell’Inps per ciascun figlio facente parte del nucleo famigliare. La tipologia dei lavoratori in questo caso non influisce sul risultato finale della domanda, aperta a:

dipendenti (pubblici e privati)

lavoratori autonomi

pensionati

disoccupati

inoccupati

Così come non influisce – di molto – il reddito famigliare: si valuta una differenza soprattutto al di sotto dei 40mila euro. Per accedere all’assegno famigliare Inps 2021 è necessario presentare l’ISEE, utile per calcolare la cifra di sostegno da reperire. L’assegno va:

per ogni figlio minorenne a carico dell’unità famigliare

ai bambini in arrivo, a partire dal settimo mese di gravidanza della mamma

per ogni figlio con disabilità a carico (qui non sono previsti limiti di età)

per ogni figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni

Per quanto riguarda i figli maggiorenni, è necessario però rispettare alcune clausole. Otterrà il sostegno economico a patto che:

frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea

svolga un tirocinio o attività lavorativa per cui raggiunge un reddito inferiore agli 8.000 euro all’anno

risulti disoccupato o in cerca di lavoro

svolga servizio civile universale

Inoltre, per richiedere l’assegno famigliare, è necessario rispettare requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno che potete approfondire qui.