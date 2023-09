Arriva l’Alcol lock: cos’è e come funziona

Un dispositivo in grado di bloccare il motore di un’auto se il conducente ha bevuto troppo. È l’Alcol-lock, una delle novità proposta nella riforma del nuovo codice della strada.

Se sarà approvata la legge delega varata ieri dal governo, l’Alcohol interlock system (AIS) diventerà obbligatorio per i recidivi della guida in stato di ebbrezza, che dovranno installarlo sul proprio veicolo. L’Ais si connette al sistema di avviamento dell’auto ed è in grado di rilevare il tasso alcolemico del conducente. Se è superiore ai limiti, il motore il motore non parte. La procedura deve essere ripetuta ad ogni accensione.

Nei paesi dell’Unione Europea, tutti i nuovi modelli venduti dal 6 luglio 2022 devono essere predisposti all’installazione dell’Alcol-lock. Sui modelli vecchi il costo per installarlo si aggira intorno ai 1.500 euro, a cui vanno aggiunti i costi periodici per la taratura. Ogni dispositivo deve essere dotato di un sigillo per impedirne la manomissione dopo l’installazione.

Le caratteristiche tecniche non sono ancora state specificate. Lo farà ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite un decreto apposito, che dettaglierà anche le modalità di installazione e le officine autorizzate.